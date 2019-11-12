Рабінович: влада збирається продати нашу землю і вже навесні покинути країну

Фото: Вадим Рабінович (прес-служба)

Рабінович прокоментував ситуацію навколо продажу української землі

Народний депутат України, співголова фракції "Опозиційна платформа – За життя" Вадим Рабінович в кулуарах Верховної ради прокоментував ситуацію навколо продажу української землі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу політсили.

Політик нагадав про пропозицію глави держави Володимира Зеленського прийняти закон в першому читанні, а потім нібито будуть вноситися правки і проводитися референдум з даного питання.

"Президент запропонував прийняти закон в першому читанні – так, ми розуміємо, що він поганий, але потім ми внесемо правки і напишемо хороший закон. У мене з цього приводу питання: а навіщо ви відразу вносите поганий закон? Навіщо ви будуєте будинок і говорите: "ви не хвилюйтеся – зрозуміло, що він руйнується, але потім ми відремонтуємо, і все буде добре?! А для чого будувати такий будинок? Давайте сядемо, внесемо правки, обговоримо... Але потім вони тільки обіцяють внести поправки, яка забороняє купувати нашу землю іноземцям. Ну що це – злодійки на довірі? Ми повинні вірити в чесне слово? Земля хіба іграшка? У нас вже вкрали всі фабрики і заводи. Вистачить!", - заявив парламентарій.

Рабінович нагадав обіцянки нинішньої влади знизити тарифи, встановити мир "щоб не сталось", але "не вийшло".

"Журналістів вбивають, по телеканалах стріляють з гранатометів, і влада мовчить – у неї "зашитий рот". І тепер ми повинні ще землю свою продати? Ми що зовсім подуріли? Ніякого продажу немає і бути не може! Саме для цього я перебуваю сьогодні в сесійній залі", – заявив парламентарій.

"У мене немає нічого особистого до цієї влади, я не володію землею, але я знаю, що продавати її не можна, тому що не ця молода команда її збирала!", – заявив Рабінович.

Співголова фракції "Опозиційна платформа – За життя" вважає, що "в сьогоднішній ситуації земля не може стати товаром, тому що це погубить нас усіх, тому що її скуплять за п'ять днів".

Найстрашніше, на думку нардепа, що "це не зроблять українці, яких пограбували попередні "попердники", це МВФ і Сорос заберуть її погашення наших боргів, а потім ще й будуть їздити по світу, і сміятися над нами, як з дурнів, як це робить Яресько".

"Але ми не дамо цього зробити! Ми виконуємо свій людський і громадянський обов'язок. І якщо в нашій країні і є справжні патріоти, то, думаю, що це ми – люди, які стоять на варті української землі. Інше – від лукавого!", – заявив співголова фракції "Опозиційна платформа – За життя".

Сформовану ситуацію в країні в цілому і з ринком землі зокрема Вадим Рабінович описав словами відомого прозаїка: "Є дві стадії крадіжки гусака. Так от "слуги" хочуть і продати землю, і протягнути бюджет. Але давайте боротися послідовно! Зараз ми беремося з продажем землі, а коли вони представлять бюджет вбивства країни, я розповім ще багато цікавого про те, що вони там зверстали. Убивчих бюджетів ми бачили багато, а землю вони продадуть за раз. Єдине, що можу сказати, так це те, що влада настільки не вірить в себе, що вони не заклали субвенції на медицину вже на другий квартал наступного року".

"Дорогі українці, ця влада не вірить, що "доживе" до квітня! Нинішня влада – це люди, які збираються втекти з нашими грошима і землею вже навесні", – прогнозує Рабінович.