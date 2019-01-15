Рабінович: влада зробила Україну однією з найбільш нещасних країн світу

Фото: Вадим Рабінович (zagittya.com.ua)

Рабінович звинуватив владу в неефективній політиці

Через неефективну політику нинішньої влади Україна посіла одне з останніх місць у світовому рейтингу найщасливіших країн світу. Про це заявив народний депутат, лідер "Опозиційної платформи – За життя" Вадим Рабінович, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Facebook.

Так, він зазначив, що в рейтингу в 2018 році країна опинилася на 138 позиції 156.

"На превеликий жаль, наша країна вже традиційно посідає останні місця у всіх світових рейтингах. Ось і нещодавно опублікованому Світовому рейтингу найщасливіших країн за 2018 рік Україна опинилася на 138 місці з 156", – повідомив політик.

Він уточнив, що даний рейтинг заснований на індексі щастя, який включає в себе тривалість життя, соціальну підтримку, здоровий спосіб життя, свободу, щедрість, рівень корупції і довіру.

"Нашими сусідами по рейтингу вже традиційно стали африканські держави – цього разу Судан і Того. Просто вдумайтеся: найбільша європейська країна опинилася в двадцятці країн, чиї жителі – найнещасніші! Поряд з найбіднішими представниками африканського континенту", – підкреслив лідер "Опозиційної платформи – За життя".

При цьому, нагадав Рабінович, в України повно природних ресурсів, освічені та працьовиті люди, найкращі чорноземи, колосальний потенціал. Але країна не може його реалізувати через "злодіїв, які опинилися при владі, і тепер щосили заважають нашій країні нормально розвиватися", - впевнений політик.

Саме ці люди, на думку нардепа, з моменту проголошення незалежності розкрадають країну і вивозять з неї все, що погано лежить. Але народний депутат упевнений, що ситуацію можна виправити.

"Вибір, який належить зробити українцям у цьому році, стане вирішальним: або ми залишаємося в хвості всіляких рейтингів і продовжуємо тягнути жалюгідне існування, відстаючи вже і від слаборозвинених "бананових республік", або ми змінюємо влада і починаємо будувати сильну, незалежну, розвинену і процвітаючу країну, де кожен громадянин зможе гідно жити і працювати. Цей вибір за нами!", – підсумував Рабінович.