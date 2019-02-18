Рабінович: влада за п'ять років підвищила тарифи більш ніж на 700%

Фото: Вадим Рабінович (прес-служба Вадима Рабіновича)

Рабінович вважає, що влада підвищила тарифи "у змові з олігархами"

Влада "у змові з олігархами" в сім разів підвищила тарифи, щоб обібрати українців до нитки. Про це заявив народний депутат і глава партії "Опозиційна платформа – За життя" Вадим Рабінович, повідомляє РБК-Україна.

"З 2014 по 2018 рік ми з вами на 315% втратили свою платоспроможність, приблизно на 718% піднялися тарифи. Тобто тарифи нам підняли більше ніж у 7 разів! Де ще в світі був прецедент, щоб так бездарно, нахабно пограбували? Такого не було. Коли приїжджали продзагони і відбирали останні продукти у людей, то це називалося голодомором. А коли ти всю пенсію або всю зарплату витрачаєш на комуналку, то як це має називатися?", - заявив парламентарій.

На його думку, влада навмисно підняла тарифи в змові з олігархами, і це є "грабунком" українського народу.

"Якщо ти не можеш чесно, працюючи в своїй країні, вижити на ті гроші, які тобі платять, то як це називати? В основі всього лежить повна некомпетентність влади, яка у змові з олігархами до нитки оббирає народ. Хочу нагадати, що прем'єр-міністр та все це уряд розповідало нам, що ніхто з вас не заплатить більше 25% від доходу сім'ї. І ми це брехня проковтнули і повірили їм знову", – сказав народний депутат.

Політик вважає, що передвиборчі обіцянки кандидатів – це всього лише піар.

"Я їду по трасі і бачу білборди з кандидатами, які обіцяють знизити тарифи в 2, 4, 8, 16 раз. Під вибори вони можуть і в 32 рази пообіцяти знизити. Але питання в тому, як вони це будуть робити? Наша пропозиція щодо цього дуже проста. У сьогоднішніх реаліях, щоб повернутися до тарифів, які будуть в змозі платити українці, потрібно зробити дві прості речі. Перша. Всі газо- і нафтовидобувні підприємства України потрібно націоналізувати і передати у державну власність. Від цього постраждають лише 6 олігархів, але нічого, вони це витримають, вони і так насосались. Друга. Ми сьогодні купуємо газ у Росії на 120 доларів дорожче, ніж він коштує в Росії. Це злочин проти народу, прикривався корисливими політичними гаслами. Ми ж підпишемо договір з "Газпромом" на 120 доларів дешевше. Це простий механізм повернення до нормальних тарифів. Їх можна повернути за один день. І ми це зробимо після перемоги на виборах", – резюмував Рабінович.