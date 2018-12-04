Рабінович: влада продовжує заганяти країну в борги перед МВФ

Фото: Вадим Рабінович (zagittya.com.ua)

Влада з готовністю виконує "будь-які забаганки МВФ", вважає Рабінович

Незважаючи на воєнний стан, яке введено в Україні, влада продовжує заганяти країну в борги перед Міжнародним валютним фондом (МВФ). Таку думку висловив народний депутат і лідер партії "За життя" Вадим Рабінович на своїй сторінці в Facebook.

Інфографіка (facebook.com/vadim.rabinovich)

"Нинішня влада з готовністю виконує будь-які забаганки МВФ – лише б отримати черговий траншик. І ніяке військове положення цьому не перешкода. Ми з одного боку кричимо на весь світ "караул, на нас напали", а з іншого – розповідаємо, що у нас все стабільно і можна давати нам борг. Говоримо, що у нас все добре в економіці – але при цьому випрошуємо все більше боргів під приводом того, що без них нам не вижити. Влада остаточно забрехалася та програбувалась – це вже видно будь-якій розсудливій людині", – написав депутат.

На його думку, МВФ все одно, що їх транш "осяде в кишенях корумпованої верхівки, так як основне завдання цієї фінансової організації – поневолення українців шляхом навішування мільярдних боргів".

"Так і ми самі вже розплачуємося за подачки від МВФ підвищеними тарифами, вирубаними лісами, убивчими псевдореформами. Влада використовує народ як розмінну монету, а наші з вами гаманці – як своє кредитне зобов'язання. Ось вам докази. Влада підвищила тарифи на газ на чверть, щоб пограбувати українців ще більше. Це ж підвищення вона використовує для того, щоб позичити у МВФ 3,9 мільярда доларів", – вважає він.

Політик впевнений, що до виборів представники нинішньої влади постараються знайти як можна більше грошей, щоб потім виїхати з України у більш успішні країни.

"Влада так поспішає, тому що знає – вони програють, ніхто за них не проголосує після всього, що вони зробили з країною і людьми", – підсумував Рабінович.