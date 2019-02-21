Рабінович: влада прикриває свої промахи "мовним питанням"

Рабінович впевнений, що люди самі повинні вирішувати, якою мовою розмовляти

Швейцарии, где несколько официальных языков, ничего не мешает быть успешной страной, зато в Украине власть каждый свой промах прикрывает "языковым вопросом". Об этом заявил глава партии "Оппозиционная платформа – За життя" Вадим Рабинович, сообщает РБК-Украина.

"В Швейцарии, о которой я часто говорю, есть кантон Женева, где в основном говорят на французском языке. Есть Лугано, где говорят на итальянском. Цюрих – на немецком. Это им мешает? Нет! Они на первом месте в мире по многим показателям! Им языки не мешают. У нашей власти все наоборот получается: когда они ничего не могут нормально сделать, они поднимают языковой вопрос", – отметил парламентарий.

По его словам, люди сами должны решать, на каком языке разговаривать, как называть свой город или область, и власть не имеет права навязывать людям свои решения.

"Несколько дней назад власть в очередной раз "укрепила" нашу независимость, запретив целый ряд книг, фильмов, телеканал "Наше кино", в котором увидели российскую пропаганду. Недавно снесли памятник Суворову, переименовывают города и области. Вот Днепропетровскую область назвали Сичеславской (область не переименовали, на данном этапе Рада обратилась в КСУ относительно переименования Днепропетровской области, - ред.). Мэр Днепра – категорически против этого, жители города – тоже категорически против. Почему люди не могут сами решать, как им называть свой город, свою область и на каком им языке разговаривать?", - сказал нардеп.

Как считает глава "Оппозиционной платформы – За життя", партии, которые находятся в парламенте, в данный момент не имеют никакой поддержки у народа, а потому не могут представлять его интересы. Политик уверен, что все важные вопросы должны решаться через референдум.

"Нам нужно сделать простые вещи: сначала победить на выборах, далее – нам нужен год на исправление всего, что натворила нынешняя власть, вернуться к стартовой ситуации. И затем начать восстановление экономики и обеспечить мир в стране. За первый год мы должны провести всеукраинский референдум по основным вопросам. А не "референдум" 320 недоумков, которые никого уже не представляют в парламенте. Доверие партий, которые принимают решения сегодня в парламенте, 1-2%! И они 40 миллионам украинцев рассказывают, как жить!", – подытожил Рабинович.