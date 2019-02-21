Рабінович: влада прикриває свої промахи "мовним питанням"

Фото: Вадим Рабінович (прес-служба Вадима Рабіновича)

Рабінович впевнений, що люди самі повинні вирішувати, якою мовою розмовляти

Швейцарії, де кілька офіційних мов, нічого не заважає бути успішною країною, натомість в Україні влада кожен свій промах прикриває "мовним питанням". Про це заявив голова партії "Опозиційна платформа – За життя" Вадим Рабінович, повідомляє РБК-Україна.

"У Швейцарії, про яку я часто кажу, є кантон Женева, де в основному говорять французькою мовою. Є Лугано, де говорять на італійській. Цюріх – німецькою. Це їм заважає? Ні! Вони на першому місці у світі за багатьма показниками! Їм язики не заважають. У нашої влади все навпаки виходить: коли вони нічого не можуть нормально зробити, вони піднімають мовне питання", – зазначив парламентарій.

За його словами, люди самі повинні вирішувати, якою мовою розмовляти, як називати своє місто чи область, і влада не має права нав'язувати людям свої рішення.

"Кілька днів тому влада черговий раз "зміцнила нашу незалежність, заборонивши цілий ряд книг, фільмів, телеканал "Наше кіно", в якому побачили російську пропаганду. Нещодавно знесли пам'ятник Суворову, перейменовують міста та області. Ось Дніпропетровську область назвали Січеславською (область не перейменована, на даному етапі Рада звернулася до КСУ щодо перейменування Дніпропетровської області, - ред.). Мер Дніпра – категорично проти цього, жителі міста – теж категорично проти. Чому люди не можуть самі вирішувати, як їм називати своє місто, свою область і на якій мові розмовляти?", - сказав нардеп.

Як вважає глава "Опозиційної платформи – За життя", партії, які знаходяться в парламенті, в даний момент не мають ніякої підтримки у народу, а тому не можуть представляти його інтереси. Політик впевнений, що всі важливі питання повинні вирішуватися через референдум.

"Нам треба зробити прості речі: спочатку перемогти на виборах, далі – нам потрібен рік на виправлення все, що накоїла нинішня влада, повернутися до стартової ситуації. І потім почати відновлення економіки і забезпечити мир у країні. За перший рік ми повинні провести всеукраїнський референдум з основних питань. А не "референдум" 320 недоумків, які нікого вже не представляють в парламенті. Довіра партій, які приймають рішення сьогодні в парламенті, 1-2%! І вони 40 мільйонам українців розповідають, як жити!", – підсумував Рабінович.