Рабінович: влада за останні 5 років показала, як можна керувати країною

Фото: Вадим Рабінович (facebook.com/vadymrabinovych)

На думку Рабіновича, нинішня влада загнала країну у фінансовий тупік

Нинішня влада загнала країну у фінансову безвихідь і показала, як не треба керувати державою. Про це заявив народний депутат і голова політичної партії "Опозиційна платформа – За життя" Вадим Рабінович, повідомляє РБК-Україна.

"Сьогодні три роки уряду Володимира Гройсмана. Зараз він сказав: "Я обіцяв розпочати капітальний ремонт країни. І ми взялися за ті проблеми, які не вирішувалися роками. Ми відремонтували українські дороги, перебудували систему охорони здоров'я, поміняли пенсійну систему, відродили українські міста і села". Якщо він в це вірить, то йому потрібно теж аналізи здавати", – вважає парламентарій.

За його словами, влада поширює явну брехню, транслюючи з усіх телеканалів інформацію про те, як добре жити в країні.

"Гройсман просто цинік, який знущається над країною. Пройдуся по пунктах. Давайте ми разом з вами, пане прем'єр-міністр, проїдемо по дорогах в країні. Такого жаху немає ніде в світі. Навіть в Африці дороги в кращому стані. І ви смієте говорити, що відремонтували дороги? Як ви можете говорити про успіхи в охороні здоров'я, якщо ви цю сферу знищили! Ви і Супрун позбавили нас законного права на безкоштовну медицину. Ви скасували Конституцію України, тому що вам так хочеться", – обурився народний депутат.

Політик упевнений, що "катастрофічне" управління нинішньої влади призвело до того, що Україна стала найбіднішою країною в Європі.

"Ви зобов'язані за законами нашої країни за три роки тричі відзвітувати в парламенті, але ви, закулісно домовляючись з усіма, жодного разу цього не зробили. Ви показали нам, як не можна керувати країною. Ви загнали нас у такий фінансовий тупік, який розгрібати будуть наступні покоління. Ваша влада єдина за всю історію країни, яка нічого ніде не побудувала", – підсумував Рабінович.