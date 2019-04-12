Рабінович: влада обкрадає кожного з нас, призначаючи "гастролерам" величезні зарплати

Величезні зарплати, які влада призначає чиновникам-іноземцям – це зухвалий грабіж кожного українця. Про це заявив народний депутат України і голова політичної партії "Опозиційна платформа – За життя" Вадим Рабінович, повідомляє РБК-Україна.

"У керівників країни має бути розуміння, що заїжджі гастролери прагнуть до нас не для того, щоб нас врятувати. А їдуть за довгим рублем. Поляк Славомір Новак (глава "Укравтодору", – ред.) отримує більше, ніж прем'єр-міністр Польщі. Андрій Коболєв (глава ДК "Нафтогаз України", – ред.) заробляє більше Трампа. Це зухвалий грабіж кожного з нас", – зазначив Рабінович.

В якості ще одного прикладу такого "заїжджого" чиновника він навів в о. міністра охорони здоров'я Уляну Супрун.

"Є у нас чиновники, які весь час ходять у вишиванках, кричать за Україну, а потім виявляється, що, наприклад, Супрун порушує закон України, який забороняє довго перебувати на посаді виконуючої обов'язки. Виходить, на всіх громадян України закон діє, а на громадянку іншої країни – ні. Це абсурд!", – обурився парламентарій.

За його словами, медична реформа Супрун "вбила" українську медицину.

"І це при тому, що вона вбила медицину, вводить телемедицину в селі, рецепти пропонує бабусям онлайн виписувати. Там психічно нездорові люди це все вигадують. Те, що Супрун створила, нам потрібно відновлювати мінімум два роки", – підкреслив народний депутат.

Політик вважає, що на парламентських виборах потрібно дати жорстку оцінку роботі чинної влади.

"Нам потрібно розуміти, що вибори – це не щось віддалене від нас. Не можна над ними сміятися, піддаватися чад і ейфорії. Нам потрібно послідовно звільнити країну від ілюзії змін. Влада тільки грабує країну і нічого більше не робить", – резюмував Рабінович.