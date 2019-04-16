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Рабінович: влада називає "процвітанням" безпросвітне економічне становище

Новини » Політика    16.04.2019 - 13:00
Рабінович: влада називає "процвітанням" безпросвітне економічне становище
Фото: Вадим Рабінович (прес-служба Вадима Рабіновича)

За словами Рабіновича, нинішня влада не вміє керувати країною

Влада називає "процвітанням" безпросвітне економічне становище українців. Про це заявив народний депутат і глава партії "Опозиційна платформа – За життя" Вадим Рабінович, повідомляє РБК-Україна.

"Люди більше не хочуть жити в країні, в якій нескінченна ненависть ллється з ранку до вечора з вуст керівників держави. Людей задолбали жити в країні, в якій безпросвітна економічна позиція називається "економічним процвітанням", – розповів парламентарій.

Народний депутат зазначив, що проблеми виникли через те, що нинішня влада не вміє керувати країною.

"Головна проблема чинного президента України в тому, що він не просто не вміє керувати, а вбив нашу країну. Зробив у всіх можливих галузях кроки, за які, при нормальній системі, розстрілювати треба", – заявив політик.

Голова партії "Опозиційна платформа – За життя" підкреслив, що нинішня влада не займалася тими реформами, які були потрібні Україні.

"Країна дійсно вимагала перебудови, змін, нового руху. Але те, що називають "реформами" – цинічне вбивство України", – підсумував Рабінович.

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