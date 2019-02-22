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Рабінович: влада готується влаштувати масові фальсифікації на виборах


На думку Рабіновича, вибори 2019 будуть "найбруднішими" за всю історію

На предстоящих выборах 2019 власть готовится устроить массовые фальсификации, равных которым еще не было в современной Украине. Об этом заявил народный депутат и глава партии "Оппозиционная платформа – За життя" Вадим Рабинович.

"Сегодня готовится массовая, невероятная даже для нашей страны фальсификация результатов голосования. Это будут самые грязные за всю историю выборы. Они в ход пускают все, что могут. Например, монетизация субсидий – это же прямой подкуп избирателей, тут даже не о чем разговаривать. Во всех городах началась раздача материальной помощи: кому 200 гривен, кому – 1000. Люди, вы поймите одно – они сегодня дают эти 200 гривен, чтобы отбить их, когда вернутся к власти! Вы думаете они свои отдают? Они уже все посчитали, и будут следующие пять лет вас грабить с такой интенсивностью, что все будут в шоке", – заявил парламентарий.

При этом он отметил, что иностранные государства выделяют средства, чтобы обеспечить прозрачность и демократичность выборов, однако на что идут эти деньги – неизвестно.

"С экономической точки зрения участие в президентских выборах такого количества людей оправдано, потому что каждый из них заплатит по 2,5 млн гривен в бюджет страны. Но, с другой стороны, именно эти выборы требуют от нас большей бдительности. Вот, например, Канада выделила 25 млн долларов "на обеспечение прозрачности украинских выборов и для борьбы с внешним вмешательством". Интересное дело – другое государство выделяет нам деньги для предотвращения вмешательства в выборы извне! А кому пойдут эти деньги?", - заявил политик.

Кроме того, как отметил глава партии "Оппозиционная платформа – За життя", махинации проводятся и в списках избирателей, количество которых за последнее время не уменьшилось, а наоборот – возросло, несмотря на стремительное сокращение населения Украины.

"Посмотрите, что делается в избирательных списках! Судя по этим спискам, население Украины, оказывается, увеличилось! Уехали миллионы людей, никакой переписи не было, мы потеряли Донецк и Луганск, потеряли Крым и так далее. Но тут сенсация: оказывается, количество избирателей выросло почти на миллион человек! То есть 10 миллионов в среднем выехали из страны, но при этом избирателей стало на миллион больше! Можете себе представить, какого уровня подтасовки готовит нынешняя власть?! Я хочу сказать одно: если вам кажется, что правительство вас обманывает, то вам не кажется!", – констатировал Рабинович.

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