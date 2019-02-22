Рабінович: влада готується влаштувати масові фальсифікації на виборах

Фото: Вадим Рабінович (прес-служба Вадима Рабіновича)

На думку Рабіновича, вибори 2019 будуть "найбруднішими" за всю історію

На майбутніх виборах 2019 влада готується влаштувати масові фальсифікації, рівних яким не було в сучасній Україні. Про це заявив народний депутат і глава партії "Опозиційна платформа – За життя" Вадим Рабінович.

"Сьогодні готується масова, неймовірна навіть для нашої країни фальсифікація результатів голосування. Це будуть найбрудніші за всю історію вибори. Вони в хід пускають все, що можуть. Наприклад, монетизація субсидій – це ж прямий підкуп виборців, тут навіть нема про що розмовляти. У всіх містах почалася роздача матеріальної допомоги: кому 200 гривень, кому – 1000. Люди, ви зрозумійте одне – вони сьогодні дають ці 200 гривень, щоб відбити їх, коли повернуться до влади! Ви думаєте вони віддають свої? Вони вже все порахували, і будуть наступні п'ять років вас грабувати з такою інтенсивністю, що всі будуть в шоці", – заявив парламентарій.

При цьому він зазначив, що іноземні держави виділяють кошти, щоб забезпечити прозорість і демократичність виборів, проте на що йдуть ці гроші – невідомо.

"З економічної точки зору участь у президентських виборах такої кількості людей виправдано, тому що кожен з них заплатить за 2,5 млн гривень в бюджет країни. Але, з іншого боку, саме ці вибори вимагають від нас більшої пильності. Ось, наприклад, Канада виділила 25 млн доларів "на забезпечення прозорості українських виборів і для боротьби з зовнішнім втручанням". Цікава справа – інша держава виділяє нам гроші для запобігання втручання у вибори ззовні! А кому підуть ці гроші?", - заявив політик.

Крім того, як зазначив голова партії "Опозиційна платформа – За життя", махінації проводяться і в списках виборців, кількість яких за останній час не зменшилася, а навпаки зросла, незважаючи на стрімке скорочення населення України.

"Подивіться, що робиться у виборчих списках! Судячи за цими списками, населення України, виявляється, збільшилася! Виїхали мільйони людей, ніякої перепису не було, ми втратили Донецьк і Луганськ, втратили Крим і так далі. Але тут сенсація: виявляється, кількість виборців зросла майже на мільйон людей! Тобто 10 мільйонів в середньому виїхали з країни, але при цьому виборців стало на мільйон більше! Можете собі уявити, якого рівня підтасування готує нинішня влада?! Я хочу сказати одне: якщо вам здається, що уряд вас обманює, то вам не здається!", – констатував Рабінович.