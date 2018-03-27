Рабінович: влада пишається тим, що 80% українців змушені жити на субсидії

На думку Рабіновича, підвищення пенсій і видача субсидій не є приводом для гордості

Влада своєю "недалекоглядною" політикою загнала українців у злидні. Про це в ефірі на телеканалі "112 Україна" заявив народний депутат, голова парламентського підкомітету з прав людини і лідер партії "За життя" Вадим Рабінович.

На думку політика, "сміхотворне" підвищення пенсій і видача субсидій – не привід для гордості, а причина задуматися, чи в правильному напрямку рухається країна і цих змін хотіли люди.

"Вже влітку в рамках індексації українські пенсіонери "розбагатіють" аж на 62 гривні. Уряд має намір влітку підняти пенсії з 1373 до 1435 гривень, а в грудні – до 1497 гривень. Шляхом нескладних математичних операцій можна підрахувати, що завдяки їх "інноваційному підходу" перетворення пенсійної системи людина, яка 35 років буде платити пенсійні внески від зарплати 6 тисяч гривень, в результаті буде отримувати пенсію 1600 гривень. Якщо ж українець отримує мінімальну зарплату, то він зможе розраховувати на мінімальну пенсію. До прийняття "пенсійної реформи" один відпрацьований рік при розрахунку пенсії оцінювався в 1,35% від розрахункового заробітку, нині ж – 1%. І це вони називають "революцією" і "пенсійною реформою", – обурився парламентарій.

Рабінович також розкритикував недавню заяву віце-прем'єр-міністра Павла Розенко.

"Розенко днями сказав, що сьогодні в Україні реально знайти роботу з зарплатою 15 тисяч гривень. Виходить, що, на думку віце-прем'єра, українці просто ледачі – не хочуть шукати високооплачувану роботу, але вона є. Це нонсенс! Якщо виходити зі слів наших чиновників, то ми багатші за всіх у світі. Насправді ж у 2017 році інфляція досягла 22%. Інфляція – це показник, який вказує, наскільки зросли ціни. Те, що раніше можна було купити за 78 гривень, у 2017 році можна було купити за 100 гривень. Тим часом Кабмін підвищує зарплати на всього лише 62 гривні. І це ще не враховується інфляція 2018 року!", – підкреслив він.

За словами народного депутата, уряд "розоряє" власний народ, видаючи свої дії за реформи. В якості ще одного прикладу він навів нові правила повірки лічильників.

"Згідно із законом "Про облік теплової енергії", за новими правилами "Київенерго" з 2018 року не перевіряє лічильники гарячої води. Але це не послаблення для нас з вами! Тепер мешканці будинку зобов'язані звернутися в спеціальну ліцензовану компанію для повірки лічильників. Таким чином, народні депутати разом з членами Кабміну та постачальниками енергії розоряють власний народ, розповідаючи про реформи в сфері ЖКГ", – заявив політик.

Він ще раз підкреслив, що "влада щодня робить українців біднішими", аргументувавши це кількістю субсидій, виданих державою.

"Кабмін хвалиться, що 8,8 млн сімей в Україні дали можливість отримувати субсидії. Всього в Україні, виходячи з індексу споживання хліба, проживає 25 мільйонів. За найоптимістичнішими прогнозами – нас 35 млн. 5 млн з них працює за кордоном. Виходить, що якщо сім'я складається з трьох чоловік, то виходить, що понад 26 млн українців з 30 млн влада загнала в абсолютну бідність! 80% країни виживає завдяки субсидіям, і керівництво країни цим пишається! У цьому випадку ні про яке-небудь поліпшення мови бути не може. Українці, як раби в Стародавньому Єгипті, продовжують будувати піраміди для фараонів за тарілку супу. Пора це припиняти!", - додав Рабінович.