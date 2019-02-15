Рабінович: влада довела країну до того, що люди не можуть прожити на пенсію

Фото: Вадим Рабінович (прес-служба)

Рабінович впевнений, що українці не можуть прожити на пенсію

Нинішня влада довела Україну до того, що люди не можуть чесно прожити на пенсію, але розповідає, що все в країні добре. Про це заявив народний депутат і глава партії "Опозиційна платформа – За життя" Вадим Рабінович, повідомляє РБК-Україна.

"Практично більша частина країни сидить на продуктових картках. Адже субсидія, за великим рахунком, це продуктова картка. Більше половини країни в XXI столітті, "розвивається", "сильною" економіці, не в змозі чесно прожити, працюючи або отримуючи пенсію. Ви довели людей до жалюгідного стану, коли вони йдуть з простягнутою рукою отримувати цю подачку у вигляді ваших субсидій, щоб прожити ще місяць. І це ви вважаєте нормальним? І ще так впевнено розповідаєте, як добре все у нас буде", – зазначив парламентарій.

За його словами, субсидії, які нинішня влада готується видавати готівкою, – це лише подачки. Уряд має займатися підняттям рівня життя українців, щоб субсидій не було ніякої необхідності.

"Люди, нам треба включати голову. Влада нас обікрала повністю, а зволила видавати вам копійки з ваших же вкрадених грошей! Треба йти на вибори і змінювати владу. Тільки тоді не буде необхідності в субсидіях. Людям буде вистачати пенсій, зарплат, будуть знижені податки, можна буде нормально жити!" – заявив глава партії.

Він також запропонував скасувати оплату комунальних платежів для пенсіонерів та малозабезпечених верств населення. Як додав депутат, він вже подав відповідний законопроект на розгляд у Верховну раду.

"Сьогодні в умовах того кошмару, який твориться в країні, ми повинні зняти комунальні платежі з пенсіонерів та малозабезпечених верств населення. Тому що це нечесно і несправедливо по відношенню до них. Влада не вміє управляти, влада краде, а люди повинні платити! Провладні чиновники до того тупі, що не в змозі знизити тарифи, а люди повинні платити. Влада не чує, що сьогодні можна спокійно повернути газ, який видобувається в Україні, і тим самим знизити тарифи в два рази. Держава взагалі не думає про своїх громадян! Ми не маємо права залишати людей наодинці з цими щоденними проблемами", – підсумував Рабінович.