Рабінович: влада повинна зняти з бізнесу податки і дати людям заробляти

Українська податкова політика потребує докорінного реформування, упевнений він

Государство должно способствовать развитию предпринимательства и богатству людей, а не загонять бизнес в тень регулярными проверками и высокими налогами. Об этом заявил народный депутат, лидер "Оппозиционной платформы – За життя" Вадим Рабинович в эфире телеканала "112 Украина", сообщает РБК-Украина.

"Существует такое понятие, как экономические законы. Нужно понимать, что даже если люди, взявшись за руки, будут петь на бирже, то это ничего не даст для экономики! Естественно, что при повышении налогов экономика уходит в тень. Это основа основ! А правильно – дать людям возможность спокойно работать и зарабатывать. Для этого нужно перестать душить и "кошмарить" бизнес, на два года освободить от налогов средние и малые предприятия, а также запретить вообще всяческие проверки. Не нужно лезть к предпринимателю! Нам не нужны лишние проверочные службы!", – подчеркнул парламентарий.

По его словам, высокие налоги и давление контролирующих органов не способствуют развитию предпринимательства и ему, "как никогда нужен глоток воздуха".

"Налоговые каникулы и мораторий на проверки обещали все власти, но ни одна из них этого не сделала. Зато мы видим, как силовые структуры занимаются бизнесом, а доходы от борьбы с коррупцией в то же время – минимальные. В стране невозможно спокойно работать. Если ты занимаешься бизнесом, то тебя душат двести человек, которые за свою жизнь ничего не создали", – заявил народный депутат.

Основатель "Оппозиционной платформы – За життя" считает, что нужно изменить "распределение ролей" между политическими оппонентами, где оппозиция сможет реально контролировать власть.

"Проблема в том, что у нас победившая на выборах партия приходит к власти и ведет себя как "татаро-монгольское иго", уничтожает экономику, ставя на потоки своих людей. Эти люди высасывают кровь из страны, отбивая деньги, потраченные во время избирательной кампании. Я предлагаю простую модель: нужно разделить экономику и политику. Победившая на выборах партия должна оставить за собой экономический блок, а оппозиция – силовые структуры для контроля власти. Сегодня же наши честные властители и проверяющие – из одной лодки. Получается, что воры остались один на один с нашей общей украинской "копилкой" – государственным бюджетом. Кабмин не отчитывается перед народом за потраченные деньги. Как такое может быть? Нас просто завоевали и используют! При этом они хотят переизбраться, чтобы грабить дальше. Нужно это остановить! Наше счастье и победа – в наших руках! Давайте один раз в жизни сделаем прагматичный выбор – и выберем развитие, богатство, жизнь", - добавил Рабинович.