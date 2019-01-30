Рабінович: влада повинна зняти з бізнесу податки і дати людям заробляти

Фото: Вадим Рабінович (прес-служба Вадима Рабіновича)

Українська податкова політика потребує докорінного реформування, упевнений він

Держава повинна сприяти розвитку підприємництва і багатства людей, а не заганяти бізнес у тінь регулярними перевірками та високими податками. Про це заявив народний депутат, лідер "Опозиційної платформи – За життя" Вадим Рабінович в ефірі телеканалу "112 Україна", повідомляє РБК-Україна.

"Існує таке поняття, як економічні закони. Потрібно розуміти, що навіть якщо люди, взявшись за руки, будуть співати на біржі, то це нічого не дасть для економіки! Природно, що при підвищенні податків економіка йде в тінь. Це основа основ! А правильно – дати людям можливість спокійно працювати і заробляти. Для цього потрібно перестати душити і "кошмарити" бізнес, на два роки звільнити від податків середні та малі підприємства, а також заборонити взагалі всілякі перевірки. Не треба лізти до підприємця! Нам не потрібні зайві перевірочні служби!", – підкреслив парламентарій.

За його словами, високі податки і тиск контролюючих органів не сприяють розвитку підприємництва та йому, "як ніколи потрібен ковток повітря".

"Податкові канікули і мораторій на перевірки обіцяли все влади, але жодна з них цього не зробила. Натомість ми бачимо, як силові структури займаються бізнесом, а доходи від боротьби з корупцією в той же час – мінімальні. В країні неможливо спокійно працювати. Якщо ти займаєшся бізнесом, то тебе душать двісті осіб, які за своє життя нічого не створили", – заявив народний депутат.

Засновник "Опозиційної платформи – За життя" вважає, що потрібно змінити "розподіл ролей" між політичними опонентами, де опозиція зможе реально контролювати владу.

"Проблема в тому, що у нас партія, яка перемогла на виборах, приходить до влади і веде себе як "татаро-монгольське іго", знищує економіку, ставлячи на потоки своїх людей. Ці люди висмоктують кров з країни, відбиваючи гроші, витрачені під час виборчої кампанії. Я пропоную просту модель: потрібно розділити економіку і політику. Яка перемогла на виборах партія повинна залишити за собою економічний блок, а опозиція – силові структури для контролю влади. Сьогодні ж наші чесні володарі і перевіряючі – з одного човна. Виходить, що злодії залишилися один на один з нашої спільної української "скарбничкою" – державним бюджетом. Кабмін не звітує перед народом за витрачені гроші. Як таке може бути? Нас просто завоювали і використовують! При цьому вони хочуть переобратися, щоб грабувати далі. Потрібно це зупинити! Наше щастя і перемога – в наших руках! Давайте один раз в житті зробимо прагматичний вибір – і виберемо розвиток, багатство, життя", - додав Рабінович.