Рабінович: українці повинні вибрати того, хто може встановити мир і відродити економіку

Фото: Вадим Рабінович (прес-служба Вадима Рабіновича)

Рабінович вважає, що президентська кампанія буде однією з "найбрудніших" за всю історію українських виборів

З чотирьох фактичних лідерів президентського рейтингу українці повинні вибирати того, хто зможе реально домогтися миру на сході країни і відродити економіку. Про це заявив народний депутат і глава партії "Опозиційна платформа – За життя" Вадим Рабінович в ефірі на "112 Україна", повідомляє РБК-Україна.

"Я радий, що мене немає в списку претендентів на президентський пост. При цьому я, напевно, єдина людина з реальним президентським рейтингом, який відмовився брати участь у виборчій гонці заради консолідації нашого електорату і пояснив, чому зробив такий крок", – заявив політик.

Він вважає, що майбутня президентська кампанія буде однією з "найбрудніших" за всю історію українських виборів. Парламентарій упевнений, що вплинути на хід виборчої гонки спробують як зовнішні сили, так і нинішня українська влада.

"З економічної точки зору, участь в президентських виборах такої кількості людей виправдано, тому що кожен з них заплатить за 2,5 млн гривень в бюджет країни. Але, з іншого боку, саме ці вибори вимагають від нас більшої пильності. Ось, наприклад, Канада виділила 25 млн доларів на забезпечення безпеки на президентських виборах від спроб зовнішнього втручання". Цікава справа – інша держава виділяє нам гроші для запобігання втручання у вибори ззовні! А кому підуть ці гроші?.. Очевидно, що влада готує масштабні підтасовки, і про це свідчить раптове збільшення чисельності українців у виборчих списках. Майже двадцять років не проводилася перепис, мільйони людей залишили країну, сьогодні непідконтрольні нам Донбас і Крим, а вони кажуть, що кількість виборців збільшилася на мільйон людей!", – заявив народний депутат.

На його думку, в березні 2019 року українці будуть вибирати з чотирьох кандидатів у президенти, які мають найбільшу підтримку серед українців за результатами соцопитувань. Політик переконаний: "решта 44 – непрохідні".

Він зазначив, що 40 кандидатів з 44 мають сукупний рейтинг один відсоток, тому у них немає шансів.

"Ми неідеальні, але ми кращі тих, у кого за душею немає нічого, крім криків і схлипувань, хто розпалює військову істерію. Наш план: сильна, нейтральна, незалежна Україна, "Швейцарія Східної Європи", де люди живуть в багатстві і стабільності, де повністю використані всі переваги нашого геополітичного і географічного положення", – резюмував Рабінович.