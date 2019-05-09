Рабінович: Україна піднімає рівень економіки Європи, а повинна піднімати свій

Українським політикам варто почати піднімати економіку своєї країни, а не допомагати розвиватися іншим країнам Європи. Про це в ефірі телеканалу NewsOne заявив народний депутат, голова політичної партії "Опозиційна платформа – За життя" Вадим Рабінович, повідомляє РБК-Україна.

"Франція думає про Францію, Америка – про Америку, Польща – про Польщу, а ми чомусь думаємо про всіх, крім України. Президент України повинен захищати українців і думати тільки про інтереси своєї держави. І ніяка політика тут не повинна йому заважати", – заявив народний депутат.

Парламентарій зазначив, що зараз більшість громадян України працюють у країнах Європи та допомагають їх розвитку, при цьому рівень економіки нашої країни не змінюється в кращу сторону.

"Ми піднімаємо економіку Європи, а не свою. Українці сьогодні піднімають економіку Польщі, Італії, Угорщини. Хіба так було задумано, що ми стали для всіх дійними коровами?", – підкреслив голова політичної партії "Опозиційна платформа – За життя".

При цьому, народний депутат вважає, що допомога Міжнародного валютного фонду та інших європейських організацій "тільки шкодить країні".

"Підтримка Європи і МВФ – це не допомога, а вбивство України. Ми цього не допустимо, адже ми велика і сильна країна", – підсумував Рабінович.