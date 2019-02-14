Рабінович: Україна на 100 років відстає від Німеччини за рівнем доходів населення

Фото: Вадим Рабінович (прес-служба нардепа)

За словами Рабіновича, дії нинішньої влади не сприяють розвитку країни

Згідно з даними Світового банку, Україні потрібно 100 років, щоб за рівнем доходів населення досягти нинішнього рівня Німеччини, і 50 років - щоб наздогнати Польщу, за умови, що ці країни будуть "стояти на місці" у своєму розвитку. Про це заявив народний депутат України, голова партії "Опозиційна платформа - За життя" Вадим Рабінович, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "112 Україна".

"Світовий банк заявляє, що нам з нашими темпами розвитку, щоб наздогнати Німеччину за рівнем доходів населення потрібно 100 років. Це за умови, що німці не будуть розвиватися далі. До рівня Польщі нам треба 50 років. Якщо ми нічого не робимо і не будуємо, якщо у нас немає плану розвитку та ми весь час тільки беремо кредити, як ми будемо розвиватися?", - поцікавився парламентарій.

За його словами, дії нинішньої влади не сприяють розвитку країни, так як зараз уряд займається марними речами на кшталт перейменування населених пунктів і областей.

"Звернуся до влади: чому вам плювати на думку людей? Ви навіть перейменовуєте міста не так, як того хочуть люди, як вирішила місцева влада. Що стосується економічного розвитку: коли до влади в Україні після революції прийшов МВФ (Міжнародний валютний фонд, - ред.), я зрозумів, що треба щось робити з країною", - зазначив народний депутат.

Він підкреслив, що після приходу МВФ в Україну добробут українського народу почав падати. Політик пояснив це специфікою роботи Фонду, яка спрямована на руйнування національної економіки України.

"Вони дають непідйомні кредити. Вони все продумали і прорахували наперед. Нам реструктуризували кредити і накинули зашморг на країну. МВФ посадив кожного українця в боргову яму. Ми не повинні платити за кредитами, які ми не брали. МВФ ми повинні відправити подалі, а вони повинні списати нам борги", - підсумував Вадим Рабінович.