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Рабінович: влада провалила COVID-боротьбу в Україні

Автор: Артем Горовенко

Влада в Україні провалила COVID-боротьбу. Останні дії та рішення чиновників призводять до думки, що перед ними стоїть завдання щодо зменшення населення країни.

Про це заявив народний депутат, співголова партії "Опозиційна платформа - За життя" Вадим Рабінович.

"Я не розумію, як розцінювати ситуацію з COVID-19. Те, що хтось називає "стабілізацією ситуації", по суті, означає смерті 500 осіб на добу. Наприклад, у Великобританії при зараженості 40-50 тисяч осіб помирає 38 осіб, а у нас "при наявності підготовленої медицини" помирає півтисячі і ніхто не звертає уваги", - заявив нардеп.

Рабінович також додав, що він багато розмовляє з виборцями, і всі вони скаржаться на одне: без грошей в українських лікарнях робити нічого.

"Сьогодні українці повинні купувати за свої гроші медикаменти, кисень, не виключаю, що нам скоро треба буде і електрику лікарні купувати... Я ніколи не був прихильником змов, але складається таке відчуття, що у них стоїть завдання зменшити населення України", - резюмував він.

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Рабінович