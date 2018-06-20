Рабінович вимагає відкрити кримінальні провадження щодо чиновників МОЗ

На думку Рабіновича, особливо критична ситуація у нас в країні в сфері медицини

Народний депутат і лідер політичної партії "За життя" Вадим Рабінович вимагає від правоохоронців відкрити кримінальні провадження щодо чиновникаов МОЗ. Про це політик заявив на каналі "112 Україна".

"Вийшов черговий рейтинг британського аналітичного центру The Legatum Institute. Це найбільший інститут, який дає оцінки ситуації в цілому в світі і в конкретній країні. У світовому рейтингу рівня життя ми займаємо 112 місце. Відразу за Угандою і Еритреєю. Причому, за останній рік ми втратили ще п'ять пунктів. Що ж нам влада постійно розповідає, як ми добре живемо? Чому люди цього не помічають?", - сказав він.

За його словами, особливо критична ситуація у нас в країні в сфері медицини, якою керує "ставлениця Заходу – Уляна Супрун".

"У цьому рейтингу також оцінювали ситуацію в самих країнах. У нас найнижча оцінка – у сфері охорони здоров'я. Чиновники нам всі брешуть, крадуть наші гроші, труять нас ліками. От є висновки Рахункової палати України, скільки мільйонів вкрали. Чому немає кримінальних справ?", - сказав народний депутат.

Політик вимагає зупинити "масове винищення українців", а антикорупційні і правоохоронні органи відкрити кримінальні провадження проти Супрун та її заступників.

"Читаємо висновки Рахункової палати України. З людей, які були відправлені на лікування за державні кошти за кордон, стримали 25%. А ви в звітах написали, що у 98% цих людей поліпшився здоров'я! Не може у людей, які померли, здоров'я стати краще. У країни немає коштів, щоб лікувати українців, а вони перерахували величезні гроші за кордон! За висновками Рахункової палати 286 млн доларів МОЗ використовував неекономно. І це ще дуже м'яке формулювання, щоб не сказати - вкрали", - резюмував Рабінович.