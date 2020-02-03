Рабінович: радянські воїни - це герої-визволителі

Фото: Вадим Рабинович (прес-служба)

На думку Рабіновича, саме радянська армія перемогла фашизм

Народний депутат України, співголова партії "Опозиційна платформа - За життя" Вадим Рабінович назвав радянських воїнів героями-визволителями. Про це він заявив в ефірі телеканалу Newsone, коментуючи заяви президента України Володимира Зеленського щодо вини СРСР на початку Другої світової війни, яку той зробив під час заходів на честь річниці визволення Освенцума.

"Думаю, що багато з вас вірять в те, що радянська армія перемогла фашизм. Нам зараз влада розповідає, що це неправда. Я попрошу для мене провести маленьку соціологію: ті, хто вважає, що Україну і всю Європу звільнили радянські воїни - встаньте і вшануйте їх хвилиною мовчання", - сказав Рабінович, ініціювавши,таким чином, у прямому ефірі соцопитування серед глядачів у студії.

Як писав РБК-Украина, раніше Вадим Рабинович заявляв, що зміни у новому Трудовому кодексі роблять українців безправними, яким не потрібно думати про майбутнє, тому що їхні обов'язки вже визначені законодавством.

У Мінекономіки зазначили, що новий законопроект про працю, який фактичний є Трудовим кодексом, пропонує декілька змін, у тому числі в частині компенсацій звільненим працівникам.