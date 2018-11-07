Рабінович: для розвитку економіки України в країні повинен бути мир

Фото: Вадим Рабінович (прес-служба Вадима Рабіновича)

Рабінович впевнений, що поки не буде миру, не буде підйому економіки

Для розвитку економіки України в країні повинен бути світ. Про це заявив народний депутат, лідер партії "За життя" Вадим Рабінович в ефірі на телеканалі "112 Україна".

"Всі навколо чекають ослаблення України, щоб розірвати її на шматки. Нам самим потрібна сильна Україна. Для цього потрібно перестати нацьковувати одну частину населення з іншого. Нам потрібно зрозуміти, що у нас є зовнішні вороги, з якими доведеться боротися. А якщо ми послаблюємо свою власну країну зсередини, то ворог в будь-якому випадку переможе", – сказав політик.

Він висловив упевненість в тому, що без досягнення миру в країні неможливий розвиток економіки. Для цього, на думку нардепа, потрібно "припинити внутрішні чвари і сісти за стіл переговорів".

"Поки ми не встановимо громадянський мир, не сядемо за загальний стіл, не припинимо нацьковувати себе один на одного – нічого не буде. Не буде миру – не буде підйому економіки. Не буде сильної економіки – ми програємо будь-яку війну: на сході, заході, півночі чи півдні", – заявив народний депутат.

Для досягнення миру та побудови сильної країни, запевнив Рабінович, громадянам потрібно дати шанс на наступних виборах тій політичній силі, яка має конкретну програму підйому економіки.

"Коли ми говоримо про необхідність підняти економіку, ніхто з представників влади і багатьох кандидатів у владу не говорить, як це зробити. Дайте тим, хто ніколи не був причетний до розкрадання країни, можливість втілити свою економічну програму", – підсумував парламентарій.

Раніше Рабінович презентував економічну програму партії "За життя". У даній програмі прописані п'ять основних кроків, які піднімуть країну. Це – створення робочих місць, повернення природних ресурсів під контроль держави, створення державного земельного банку, розвиток промисловості і грамотне використання вигідного географічного розташування країни.