Рабінович розповів, як Україні вийти з "економічної ями"

Рабінович упевнений, що в першу чергу потрібно вирішити ситуацію з Донбасом

Україні не вдасться вибратися з "економічної ями" до тих пір, поки конфлікт на Донбасі не буде завершено миром. Таку заяву зробив народний депутат України, лідер політичної партії "За життя" Вадим Рабінович в ефірі на телеканалі "112 Україна".

"Війна вже зачепила всі сфери економіки, і кожен українець страждає від того, що протистояння на Донбасі не закінчено. Поки ми не встановимо мир на Донбасі, наша країна не досягне ніякого економічного успіху, не зможе забезпечити своїх громадян усім необхідним", – переконаний нардеп.

На думку лідера партії "За життя", Україні насамперед потрібно міняти свій політичний курс, а основою нового вектора розвитку повинні стати нейтральність країни і сильна армія, а також пріоритет економічних рішень, що забезпечують краще життя простим людям.

"НАТО не допоможе нам встановити мир, а тільки посилить конфлікт. Тим більше, що в самому Північноатлантичному альянсі не хочуть бачити Україну у своїх рядах. Потрібно розуміти, що потенційне членство нас не врятує. Ніхто не буде за нас воювати! Нам допоможе тільки сильна, мобільна професійна армія і нейтральний статус країни. Ми повинні стати "Швейцарією Східної Європи" тільки тому, що у нас немає іншого вибору. Замість цього влада сьогодні хоче віддати Донбас, як до цього віддала Крим", - вважає політик.

"Завдяки цій владі, у нас стало менше неба через Крим, а тепер стоїть питання Донбасу. Ми не дамо їм можливості позбавити нас нашого неба!", – резюмував Рабінович.