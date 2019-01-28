Рабінович розповів, з чим "Опозиційна платформа – За життя" йде на вибори

Рабінович анонсував з'їзд "Опозиційної платформи – За життя"

Во вторник, 29 января, состоится съезд "Оппозиционной платформы – За життя", на котором данная политсила заявит о своем участии в предстоящих выборах, и о тех задачах, решить которые она намерена после победы. Об этом в эфире на телеканале "Интер" заявил народный депутат, основатель "Оппозиционной платформы – За життя" Вадим Рабинович, сообщает РБК-Украина.

"У нас будет большой съезд. У нас будет действительно настоящий отчет перед людьми. Мы хотим их послушать, мы хотим рассказать о том, что мы наработали", – заявил политик.

По его словам, люди должны выбрать, за какой сценарий будущего страны они будут голосовать. Парламентарий добавил, что "Оппозиционная платформа – За життя" идет на выборы по одной простой причине: потому что в стране нужно установить немедленный и окончательный мир, "которого кроме его партии никто добиться не может".

"Нам нужно установить мир, начать нормальные экономические взаимоотношения между государством и человеком, а кроме нас, к сожалению, никто этого сделать не может. Поэтому я хочу сказать так: мы не лучшие, да, но абсолютно идеальные в данной ситуации. Лучше нас никого на данный момент нету", – констатировал Рабинович.

Напомним, ранее лидер "Оппозиционной платформы – За життя" заявил, что представители нынешней власти готовятся фальсифицировать выборы, поэтому украинский народ должен сделать не только правильный выбор, но и суметь защитить свой голос.

"Украинцам нужно определиться, хотят ли они жить в успешной, процветающей стране или хотят жить в разрухе. Я не верю, что народ снова готов проголосовать за власть, которая разрушает основы государственности и загоняет рядового украинца в нищету. Я уверен в победе нашей команды. Но, несмотря на это, мы должны уметь защитить свой результат, и надеемся на помощь всех неравнодушных к судьбе своей страны граждан", – подытожил парламентарий.