Рабінович: Рада займається другорядними питаннями замість поліпшення добробуту людей

Рабінович розкритикував порядок денний Ради на тиждень

Верховная рада продолжает заниматься переименованием городов и прочими второстепенными вопросами, вместо того чтобы улучшать благосостояние простых людей. Об этом заявил народный депутат и основатель "Оппозиционной платформы – За життя" Вадим Рабинович, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Facebook.

"Посмотрел я повестку Верховной рады на эту неделю – и могу в очередной раз смело сказать, что этой власти абсолютно наплевать на интересы народа. На этой неделе Рада снова займется такими "важными" вопросами, как переименование городов. Теперь им не нравится Переяслав-Хмельницкий. А что, в стране уже наступили мир и экономическое процветание, что мы можем позволить себе заняться такой, простите, ерундой?", - сказал парламентарий.

Он также добавил, что Рада на этой неделе будет рассматривать внесение изменений в Конституцию о закреплении курса Украины в Европейский союз и НАТО. При том, что Украину, по мнению депутата, в Европе видят только как "сырьевую базу".

"Наши законодатели не понимают, что для того, чтобы вывозить из Украины лес, янтарь, рабочую силу, членство не нужно? У нас уже миллионы украинцев "вступили" в Евросоюз – выехав на заработки. И в нынешнюю Украину возвращаться никто не хочет. Что касается НАТО, то это вообще болезненная, спорная тема, которая лишь разъединяет украинцев. Впрочем, власти накануне выборов и нужно нас разобщить, потому что так нами легче манипулировать. А в самом Альянсе нас не ждут точно так же, как не ждут и в ЕС", – считает политик.

Он отметил, что депутаты также планировали рассмотреть законопроект о переименовании военкоматов.

"Они серьезно считают, что это необходимо? Что это именно тот закон, который закончит войну и принесет мир? Знаете, у меня чем дальше, тем больше создается впечатление, что все адекватные, трезвомыслящие политики уже вступили в нашу партию. Потому что все остальные несут полнейший бред и предлагают абсолютную ересь, причем стараясь представить это "законодательной деятельностью", – заявил лидер "Оппозиционной платформы – За життя".

По его мнению, подобные законопроекты не способны решить главной проблемы страны – конфликта на Донбассе. А именно это, по мнению политика, является первоочередной задачей власти.

"Мы в "Оппозиционной платформе – За життя" знаем, как принести мир в страну. Только у нашей партии есть ключ к миру и экономическому процветанию! Но для этого нужно, чтобы все вы, дорогие друзья, пошли на выборы. Нам необходимо сменить власть, выгнать этих дармоедов из парламента и избрать тех, кто будет принимать нужные и полезные законы, а не заниматься ерундой", – подытожил Рабинович.