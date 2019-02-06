Рабінович: Рада займається другорядними питаннями замість поліпшення добробуту людей

Фото: Вадим Рабінович (прес-служба Вадима Рабіновича)

Рабінович розкритикував порядок денний Ради на тиждень

Верховна рада продовжує займатися перейменуванням міст та іншими другорядними питаннями, замість того щоб покращувати добробут простих людей. Про це заявив народний депутат та засновник "Опозиційної платформи – За життя" Вадим Рабінович, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Facebook.

"Я подивився порядок денний Верховної ради на цей тиждень – і можу в черговий раз сміливо сказати, що цій владі абсолютно наплювати на інтереси народу. На цьому тижні Рада знову займеться такими "важливими" питаннями, як перейменування міст. Тепер їм не подобається Переяслав-Хмельницький. А що, в країні вже настали мир і економічне процвітання, що ми можемо дозволити собі зайнятися такою, пробачте, дурницею?", - сказав парламентарій.

Він також додав, що Рада цього тижня розглядатиме внесення змін до Конституції про закріплення курсу України в Європейський союз і НАТО. При тому, що Україну, на думку депутата, у Європі бачать тільки як "сировинну базу".

"Наші законодавці не розуміють, що для того, щоб вивозити з України ліс, бурштин, робочу силу, членство не потрібно? У нас вже мільйони українців "вступили" в Євросоюз – виїхавши на заробітки. І в нинішню Україну повертатися ніхто не хоче. Що стосується НАТО, то це взагалі болюча, спірна тема, яка лише роз'єднує українців. Втім, влада напередодні виборів і треба нас роз'єднати, бо так нами легше маніпулювати. А в самому Альянсі нас не чекають точно так само, як не чекають і в ЄС", – вважає політик.

Він зазначив, що депутати також планують розглянути законопроект про перейменування військкоматів.

"Вони серйозно вважають, що це необхідно? Що це саме той закон, який закінчить війну і принесе мир? Знаєте, у мене чим далі, тим більше створюється враження, що всі адекватні, тверезомислячі політики вже вступили в нашу партію. Тому що всі інші несуть цілковиту нісенітницю і пропонують абсолютну єресь, причому намагаючись уявити це "законодавчою діяльністю", – заявив лідер "Опозиційної платформи – За життя".

На його думку, подібні законопроекти не здатні вирішити головної проблеми країни – конфлікт на Донбасі. А саме це, на думку політика, є першочерговим завданням влади.

"Ми в "Опозиційній платформі – За життя" знаємо, як принести мир у країну. Тільки у нашої партії є ключ до миру і економічного процвітання! Але для цього потрібно, щоб всі ви, дорогі друзі, пішли на вибори. Нам необхідно змінити владу, вигнати цих дармоїдів з парламенту й обрати тих, хто буде приймати потрібні і корисні закони, а не займатися дурницями", – підсумував Рабінович.