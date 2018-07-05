Рабінович: за п'ять років купівельна спроможність кожного українця впала в кілька разів

На його думку, економічна ситуація в Україні сьогодні абсолютно близька до краху

За останні п'ять років купівельна спроможність кожного українця впала в кілька разів – економічна ситуація в Україні сьогодні абсолютно близька до краху. Про це заявив народний депутат і лідер партії "За життя" Вадим Рабінович в ефірі на телеканалі "112 Україна".

"Неможливо побудувати успішну країну, не маючи орієнтирів – економічних, політичних, моральних. Ось в економіці – куди ми йдемо? Українці не гірше мене по своєму холодильнику і за свого життя знають, що за останні п'ять років купівельна спроможність практично кожної людини зменшилася в кілька разів – у кого-то в 2, а у кого-то і в 50. Сьогодні ми вже не можемо собі дозволити навіть четвертої частини того, що могли! Економічна ситуація в Україні абсолютно близька до краху", – констатував політик.

Він висловив упевненість, що сьогодні в України є серйозні проблеми і з політичним курсом.

"Ми посварилися практично з усіма сусідами. Сьогодні українці очікують зустрічі Путіна і Трампа (президентів РФ і США – Володимира Путіна та Дональда Трампа, – ред.), щоб дізнатися, що вони для нас вирішать. Меркель (канцлер Німеччини Ангела Меркель, – ред.) з Макроном (президент Франції Емманюель Макрон, – ред.) просувають свою ідеологію – і нас там вже теж немає. Ми зайшли в політичний глухий кут, а куди рухатися – ми не знаємо. Єдине нормальне пропозицію, що було, – це те, що партія "За життя" пропонувала з самого початку: незалежна нейтральна країна, яка виграє на вдалому територіальному розташуванні. Ми зараз втратили десятки і сотні підтримують нас людей і країн. І до чого прийшли? Ні до чого, на жаль", – підкреслив парламентарій.

За його словами, сьогодні "патріоти, які під час Майдану були совістю країни", перейшли в бізнес.

"З точки зору моралі заглиблюватися не буду. Ви прекрасно розумієте, що сьогодні царює "людина з рушницею". Сьогодні на очах всіх порушуються закони в парламенті. Сьогодні депутати голосують трьома ногами і шістьма руками – і потім кажуть, мовляв, я думав, що цей закон правильний. Тобто тут у нас теж глухий кут. Патріоти, які, здавалося б, стали совістю країни, раптом – раз – і перейшли в бізнес практично всім складом", – розповів лідер партії "За життя".

Він переконаний, що зараз наше головне завдання – не дати шанс тим, хто грабував країну 27 років, продовжувати це робити і далі.

"Буквально кілька років тому кожен з нині можновладців виступав і говорив, що останні стільки-то років грабували країну, і ось зараз ми прийшли, і ось зараз все зробимо як треба. На превеликий жаль, через 7-9 місяців (перед наступними виборами, – ред.) ми почуємо ту ж саму пісню. У мене одне побажання – давайте захочемо, щоб ті, хто 27 років грабує країну, не отримав шансу робити це в наступні роки. А то у нас парадокс – ніщо так не дивує українців після виборів, як зроблений вибір. Тому на майбутні вибори треба йти з розумом, і голосувати за тих, хто не був при владі і не грабував раніше за нас з вами!", – резюмував Рабінович.