Рабінович закликав українців голосувати за тих, хто здатний виконати обіцянки

Фото: Вадим Рабінович (прес-служба Вадима Рабіновича)

Рабінович підкреслив, що у передвиборних програмах можна написати все що завгодно

Українці на майбутніх виборах мають обирати саме тих політиків, які не просто обіцяє, а готові і можуть виконати свої передвиборні обіцянки. Про це в ефірі телеканалу "112 Україна" заявив народний депутат, лідер "Опозиційної платформи – За життя" Вадим Рабінович, повідомляє РБК-Україна.

"У передвиборних програмах можна написати все що завгодно. Читати їх важливо, але я б підійшов до питання інакше. Всі політики обіцяють світ, але хто з них може конкретно це зробити? Нехай розкажуть, які інструменти досягнення миру у них є. Ми розповідаємо, як ми хочемо встановити мир в Україні", – зазначив парламентарій.

Він також додав, що багато людей вже приєдналися до "Опозиційної платформі – За життя", так як відчувають у цієї політичної партії силу, здатну виконати свої обіцянки.

"Багато політиків обіцяють знизити тарифи у кілька разів. Люди, подивіться, яким чином вони збираються це зробити. Багато ж не аргументовано пояснюють, як вони збираються добитися зниження тарифів, але люди збираються за них голосувати. У нас є чіткий інструментарій щодо зниження тарифів", – запевнив народний депутат.

Також він заявив, що політики дурять українців своїми обіцянками, в які складно навіть повірити, не кажучи про те, щоб виконати. У зв'язку з цим в законодавстві має бути прописаний механізм відповідальності політиків за дані виборцям обіцянки.

"Дозволю нагадати, що я зареєстрував у Верховній раді законопроект, який встановлює кримінальну відповідальність за порушення передвиборних обіцянок. Нехай Рада його ухвалить, так само, як і мій законопроект про відповідальність за "кнопкодавство". Тоді політики будуть обережніше зі словами", – підсумував Рабінович.