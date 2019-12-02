Рабінович закликав нардепів зайнятися питаннями миру, тарифів і референдумів

Закони, які пропонуються для розгляду на цьому пленарному тижні, є другорядними. Про це заявив народний депутат, співголова фракції "Опозиційна платформа - За життя" Вадим Рабінович на погоджувальній раді у стінах парламенту 2 грудня, передає РБК-Україна з посиланням на прес-службу політсили.

Верховна рада повинна працювати для людей, а тому треба прийняти закони, що стосуються зниження тарифів, списання заборгованості населення за газ, опалення, водопостачання та електроенергію, а також розглянути закон про проведення референдумів, впевнений Рабінович.

"Шановні колеги! Я подивився весь перелік законопроектів, запропонованих для розгляду на цьому пленарному тижні. Я не побачив тут ні миру, ні зниження тарифів, ні інших питань, що стосуються повсякденного життя людей. Нам пропонується ще тиждень балачок! Тому я дуже прошу вас: Перше - включіть до порядку денного проект закону №2126, який вже пройшов комітети і який дозволяє, змінивши оподаткування в рамках формування ціни на природний газ для потреб населення, знизити тарифи вдвічі за один тиждень без всяких експериментів. Давайте вже реально, а не креативно допоможемо нашим людям! Все зроблено, комітет рекомендував законопроект для розгляду в пленарному засіданні. Все, що завгодно в цьому порядку денному, а цього законопроекту про зниження тарифів немає, хіба це вас не турбує? Навіщо тоді тут знаходимося, якщо не хочемо навіть пальцем ворухнути, щоб знизити тарифи людям!", - заявив політик.

Він зазначив, що криза неплатежів за комунальні послуги "досягла рекордного рівня, тому треба списати людям ці борги".

"Є проект №1106/1 про списання заборгованості населення за газ, опалення, водопостачання та електроенергію, що сформувалася на 1 січня 2019 року. Вже сьогодні криза неплатежів досягла рекордного рівня. Люди працюють день і ніч, а їм не вистачає навіть за житло заплатити. Давайте спишемо заборгованість, це не критична сума, навіть менше, ніж те, що Коболєв відправляє своїй мамі!", - запропонував він.

"До того ж, я прошу і вимагаю - включіть до порядку денного проект закону №2087 про внесення змін у деякі закони щодо захисту громадян від негативних наслідків підвищення цін і тарифів на житлово-комунальні послуги. Цей закон гарантує, що людей, які мають заборгованості по ЖКГ, не зможуть викинути на вулицю, забрати у них будинки і квартири! Цей закон повинен бути прийнятий - і ви не зможете пояснити людям, чому всі законопроекти, які так необхідні людям, відсутні в порядку денному зовсім!", - пояснив політик.

Рабінович зазначив, що під час виборчої кампанії представники пропрезидентської партії "Слуга народу" обіцяли прийняти закон "Про народовладдя" і прописати механізм проведення всеукраїнського та місцевих референдумів, "але цього так і не було зроблено".

"Проект закону №1123 про всеукраїнський та місцеві референдуми за народною ініціативою вже є! Хочу нагадати, що "слуги народу" обіцяли широке народовладдя, а законопроект про референдум знову відсутній у порядку денному... Продаж землі ви вносите в зал, а референдум, який обіцяли ще до продажу землі, навіть не включили до порядку денного! Вимагаю або включити законопроект до порядку денного, або скажіть чесно, що ви просто передумали радитися з народом", - підкреслив нардеп.

Парламентарій також повідомив, що партія "Опозиційна платформа - За життя", яку він представляє, подала проект закону №2491 "Про внесення змін до закону України "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей", підкресливши: "без миру не буде нічого в нашій країні".

"Президент їде в Париж на зустріч в "нормандському форматі", де, сподіваюся, буде говорити про мир. Без закону про особливий статус Донбасу Верховна рада саботує роботу президента, тому що 31 грудня цього року "старий" закон припиняє діяти, а "нового" ні!.. Ще раз пояснюю - 31 грудня ви своїми руками поховаєте мир в нашій країні. І ви не вправі затверджувати, що, мовляв, закону немає. Він є, ми його подали!", - заявив політик.

Співголова фракції також звернув увагу і на закон про опозицію.

"Ви обіцяли закон про опозицію. Розумію, що ви зараз в більшості і він вам потрібен. Але я вас запевняю - зовсім скоро у меншості будете вже ви. Тому, не гаючи часу, виносьте закон про опозицію в сесійний зал! Повірте мені - з таким трудом він швидко будет потрібен вже вам!", - резюмував Рабінович.