Рабінович закликав не допустити, щоб нинішні політики залишилися при владі

За словами Рабіновича, країною вже майже 28 років керують одні й ті ж політики

Нельзя допустить, чтобы нынешние политики остались у власти, иначе они окончательно "уничтожат" украинцев. Об этом народный депутат и глава партии "Оппозиционная платформа – За життя" Вадим Рабинович заявил в эфире телеканала NewsOne, сообщает РБК-Украина.

"Я когда шел на президентские выборы в 2014 году, то повесил только один билборд. Я вам его процитирую, ведь он актуален сейчас еще больше, чем тогда. Там было написано: "всего один год без этих сволочей – и мы построим великую Украину". И до сих пор это рецепт успеха нашей страны", – считает парламентарий.

По его словам, страной уже почти 28 лет руководят одни и те же политики, которые мигрируют между разными партиями.

"Приведу пример. Пришел к вам домой человек и говорит: "я хороший мастер, хочу наклеить вам обои, дорого, но красиво". И вот он взял деньги, ободрал квартиру и убежал. А через четыре года он опять звонит вам в дверь и опять предлагает поклеить обои. Вы ж его больше не пустите? А чего же мы их, эти рожи политиков, пускаем нашу страну так "ремонтировать" уже без малого 28 лет? Одни и те же рожи все годы у властной кормушки!", - заявил народный депутат.

Политик считает, что над нашей страной ставят "грандиозный эксперимент", цель которого – добить украинцев.

"И вы будете снова за них голосовать? Мы просто не можем их еще раз допустить к власти, потому что нас просто не останется. В стране проводится целая спецоперация по указке так называемых международных партнеров по истреблению населения Украины руками Супрун (и. о. министра здравоохранения – ред.). Вся стратегия власти – это взять очередной транш и его разворовать. Когда будете на избирательных участках, подумайте об этом. Только партия "Оппозиционная платформа – За життя" предлагает реальные пути выхода страны из кризиса", – заявил Рабинович.