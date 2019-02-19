Рабінович закликав не допустити, щоб нинішні політики залишилися при владі

Фото: Вадим Рабінович (прес-служба Вадима Рабіновича)

За словами Рабіновича, країною вже майже 28 років керують одні й ті ж політики

Не можна допустити, щоб нинішні політики залишилися у владі, інакше вони остаточно "знищать" українців. Про це народний депутат і глава партії "Опозиційна платформа – За життя" Вадим Рабінович заявив в ефірі телеканалу NewsOne, повідомляє РБК-Україна.

"Коли я йшов на президентські вибори в 2014 році, то повісив тільки один білборд. Я вам його процитую, адже він актуальний зараз ще більше, ніж тоді. Там було написано: "всього один рік без цих сволот – і ми побудуємо велику Україну". І досі це рецепт успіху нашої країни", – вважає парламентарій.

За його словами, країною вже майже 28 років керують одні й ті ж політики, які мігрують між різними партіями.

"Наведу приклад. Прийшов до вас додому, чоловік і каже: "я хороший майстер, хочу наклеїти вам шпалери, дорого, але гарно". І ось він узяв гроші, обдер квартиру і втік. А через чотири роки він знову дзвонить вам у двері і знову пропонує поклеїти шпалери. Ви ж його більше не пустите? А чого ж ми їх, ці пики політиків, пускаємо нашу країну так "ремонтувати" уже без малого 28 років? Одні й ті ж пики всі роки у владної годівниці!", - заявив народний депутат.

Політик вважає, що над нашою країною ставлять "грандіозний експеримент", мета якого – добити українців.

"І ви будете знову за них голосувати? Ми просто не можемо їх ще раз допустити до влади, тому що нас просто не залишиться. В країні проводиться ціла спецоперація за вказівкою так званих міжнародних партнерів з винищення населення України руками Супрун (в. о. міністра охорони здоров'я – ред.). Вся стратегія влади – це взяти черговий транш і його розікрасти. Коли будете на виборчих дільницях, подумайте про це. Тільки партія "Опозиційна платформа – За життя" пропонує реальні шляхи виходу країни з кризи", – заявив Рабінович.