Рабінович: після прийняття "мовного закону" Рада не має права на існування

Фото: Вадим Рабінович (прес-служба)

Рабінович вважає, що цей закон не можна вважати правомірним

Прийнятий у Верховній раді 25 квітня закон "Про функціонування української мови як державної" не можна вважати правомірним. Про це в ефірі телеканалу "112 Україна" заявив народний депутат і голова політичної партії "Опозиційна платформа – За життя" Вадим Рабінович.

"Верховна рада, в якій спікер не може пред'явити 226 представників коаліції, є незаконною. Прийняті нею закони не є законами, а злочинами", – пояснив народний депутат.

Парламентарій зазначив, що закон про мову був необхідний як частина передвиборчої агітації, а тепер втратив свою актуальність.

"Закон про мову зараз вже не актуальний і не потрібен. Це все було частиною передвиборчої агітації. Те, що сьогодні народні депутати підтримали цей законопроект, абсолютно суперечить тому, що обрав народ України", – вважає політик.

Голова партії "Опозиційна платформа – За життя" зазначив, що депутати приймають такі рішення, які йдуть проти волі українського народу.

"Після прийняття закону про мову Верховна рада не має права на існування. Не може бути такого, що народ вибрав зміни і курс з новим президентом, а Рада говорить "ні" курсу народу. Депутати – слуги народу, а народ – господар. Але слуги це забули і все поміняли місцями. Потрібно повернути депутатів на місце!", – підсумував Рабінович.