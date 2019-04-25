ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Рабінович: після прийняття "мовного закону" Рада не має права на існування

Новини » Політика    25.04.2019 - 17:25
Рабінович: після прийняття "мовного закону" Рада не має права на існування
Фото: Вадим Рабінович (прес-служба)

Рабінович вважає, що цей закон не можна вважати правомірним

Прийнятий у Верховній раді 25 квітня закон "Про функціонування української мови як державної" не можна вважати правомірним. Про це в ефірі телеканалу "112 Україна" заявив народний депутат і голова політичної партії "Опозиційна платформа – За життя" Вадим Рабінович.

"Верховна рада, в якій спікер не може пред'явити 226 представників коаліції, є незаконною. Прийняті нею закони не є законами, а злочинами", – пояснив народний депутат.

Парламентарій зазначив, що закон про мову був необхідний як частина передвиборчої агітації, а тепер втратив свою актуальність.

"Закон про мову зараз вже не актуальний і не потрібен. Це все було частиною передвиборчої агітації. Те, що сьогодні народні депутати підтримали цей законопроект, абсолютно суперечить тому, що обрав народ України", – вважає політик.

Голова партії "Опозиційна платформа – За життя" зазначив, що депутати приймають такі рішення, які йдуть проти волі українського народу.

"Після прийняття закону про мову Верховна рада не має права на існування. Не може бути такого, що народ вибрав зміни і курс з новим президентом, а Рада говорить "ні" курсу народу. Депутати – слуги народу, а народ – господар. Але слуги це забули і все поміняли місцями. Потрібно повернути депутатів на місце!", – підсумував Рабінович.

Рабінович: влада повинна відповісти за переслідування чиновників під виглядом люстрації
Вибори 2019 Результати виборів президента України Вибори 2019: як пройшов другий тур голосування
Новини України Рабінович
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся