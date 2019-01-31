Рабінович порадив українцям перед виборами думати про мир, економіку і розвиток країни

На думку Рабіновича, сьогодні є тільки три проблеми, які повинні "займати наші уми"

Только три вопроса должны перед выборами занимать умы украинцев – мир, экономика и план развития страны. Об этом в прямом эфире телеканала "112 Украина" заявил народный депутат Украины и лидер "Оппозиционной платформы – За життя" Вадим Рабинович, сообщает РБК-Украина.

"Сегодня есть только три проблемы, которые должны занимать наши умы – мир, экономика и план развития страны", - заявил он.

По словам Рабиновича, "Оппозиционная платформа – За життя" активно занимается этими вопросами. "Медведчук у нас отвечает за это направление, он ведет переговоры, он принимаем Россией", – заявил парламентарий.

По его словам, под гарантии достижения мира Украина сможет списать "кабальные долги" и получить на взаимовыгодных условиях кредиты, которые пойдут на восстановление Донбасса.

"Что до вопроса экономики. Мы будем договариваться с "Газпромом" еще до выборов о цене на газ. Почему мы? Потому что бизнес требует отсутствия политики, криков и эмоций. И мы действительно снизим цену на газ. А как они, политики от власти, снизят цену в два, в четыре раза? Условный Мураев это обещает, но ведь его не принимают в России. Дорогие избиратели, у вас есть требования к политикам? Оцените, кто может их выполнить. За тех и голосуйте", – отметил народный депутат.

Политик уверен, что нужно на национальном уровне определиться, какую страну мы будем строить.

"Нам нужен всего один год. У нашей страны бесконечный потенциал. Давайте выберем, что мы строим. Мы предлагаем строить нейтральную независимую страну – "Швейцарию Восточной Европы". Даже сарай не строят без плана, а мы страну строим без плана 27 лет. Чтобы мы стали острием экономических побед, нужно искать наиболее выгодную экономическую модель", – подытожил Рабинович.