Рабінович: через політику влади Україна опинилася на дні рейтингу економсвободи

Рабиневич звинуватив владу в недалекоглядну політику

Из-за недальновидной политики власти Украина оказалась в самом низу рейтинга экономической свободы, составленного Heritage Foundation. Такое мнение у себя на Facebook высказал народный депутат, лидер "Оппозиционной платформы – За життя" Вадим Рабинович.

"Украина попала на самый низкий уровень мирового списка стран по уровню экономической свободы. Мы находимся между Гамбией и Аргентиной в мировом рейтинге, по мнению американских исследователей Heritage Foundation. В 2018 году Украина заняла 147-е место из 180 стран мира. При этом, мы на последнем месте среди европейских стран. Сравните - Грузия заняла 16-е место, Польша – 46-е место, Россия – 98-е. Даже Беларусь нас опережает: беларусы находятся на 104-м месте. Наши ближайшие соседи – Гамбия и Аргентина", – отметил политик.

Он призвал украинцев не допустить того, чтобы такая ситуация продолжалась, и в этом году на избирательных участках сделать "правильный выбор".

"Очевидно, что такая катастрофическая ситуация с нашей экономикой – приговор нынешней власти, которая и довела нас до такого "соседства". Так больше продолжаться не должно, и не будет, если в этом году каждый украинец сделает осознанный выбор", – подчеркнул парламентарий.

По его словам, если украинцы на выборах смогут сменить власть, то следующие пять лет станут для страны временем развития и процветания.

"На избирательных участках запомните, в какой, простите, ж... находится наша страна. Задайте себе вопрос – вы хотите еще 5 лет упадка, еще 5 лет экономического краха, еще 5 лет соседства с Гамбией? Или вы хотите мира, развития и процветания? Надеюсь на мудрость нашего народа, который сделает правильный выбор, и мы с вами сделаем Украину "Швейцарией Восточной Европы", – резюмировал Рабинович.