Рабінович: політики зобов'язані об'єднатися заради миру і економічного порятунку держави

"Опозиційна платформа – За життя" готова стати майданчиком для об'єднання відповідальних політиків, які готові працювати заради миру і економічного процвітання країни. Про це заявив народний депутат України і голова політичної партії "Опозиційна платформа – За життя" Вадим Рабінович в ефірі телеканалу NewsOne, повідомляє РБК-Україна.

"Я – прихильник об'єднання абсолютно з усіма. Я готовий працювати навіть з тими, кого не особливо люблю і поважаю, тому що це відповідає запитам виборців. Вони хочуть, щоб ми об'єдналися, згуртувалися і вирішили питання встановлення миру і відродження економіки. Ми просто зобов'язані об'єднуватися!" – підкреслив політик.

Парламентарій запропонував представникам інших опозиційних сил співробітництво "для того, щоб врятувати Україну".

"Я готовий бачити в рядах нашої партії і Вадима Новинського, і Олександра Вілкула, і Євгена Мураєва – тільки тому, що ми разом повинні зупинити вбивство нашої країни. Я не знаю, чи вистачить у них громадянської мужності піти на це, але я вже подав приклад, як державні інтереси ставити вище своїх власних. Маючи президентський рейтинг вище, ніж у Мураєва та Вілкула разом узятих, я відмовився балотуватися, тому що знав, що це йде врозріз з інтересами виборців. І вважаю, що вчинив правильно! На парламентських виборах ми з Бойком знову підемо разом, при цьому я очолю нашу політичну силу. І це теж правильно. Вчіться у нас!" – закликав голова "Опозиційної платформи – За життя".

Народний депутат закликав до об'єднання всіх політиків навколо партії "Опозиційна платформа – За життя".

"Я з величезною повагою ставлюся до Вадима Новинського. У нас не завжди збігаються погляди, але це не привід «різати» один одного, ми зустрічаємося, обмінюємося думками... Нам нічого ділити, а значить, ми зобов'язані співпрацювати у будь-якому форматі заради об'єднання країни. Ми будемо процвітаючою країною тільки тоді, коли будемо поважати цінності один одного. Давайте поважати один одного – і об'єднуватися! У нас є загальна мета – мир і економіка!" – резюмував Вадим Рабінович.