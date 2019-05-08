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Рабінович: "Опозиційна платформа - За життя" через два тижні після виборів підвищить пенсії

Новини » Політика    08.05.2019 - 15:05
Рабінович: "Опозиційна платформа - За життя" через два тижні після виборів підвищить пенсії
Фото: Вадим Рабінович (прес-служба Вадима Рабіновича)

Рабінович розповів про плани після виборів

Через два тижні після парламентських виборів партія "Опозиційна платформа – За життя" підвищить пенсійні виплати в Україні. Про це заявив народний депутат і голова цієї політичної сили Вадим Рабінович, повідомляє РБК-Україна.

"Не можна рухати розвиток країни, якщо люди, які вийшли на заслужений відпочинок, не відчувають себе соціально захищеними. І ми це обов'язково зробимо вже в цьому році. Після перемоги нашої партії на виборах до 2019 року ми встановимо світ, якщо його не встановить Зеленський, протягом тижня. Ми підвищимо пенсії протягом двох тижнів, якщо цього всього не зробить новий президент і нова коаліція, за умови її створення", – заявив парламентарій.

Він також зазначив, що фактично в країні пенсійна та медична реформи не були проведені належним чином.

"В країні не було жодної пенсійної реформи, було цілеспрямоване знищення пенсіонерів та жителів нашої країни спочатку медичною реформою, а потім і пенсійною. Звучало це приблизно так: якщо в тебе немає заощаджень – значить ти не маєш права жити і лікуватися", – вважає політик.

Він також додав, що за Конституцією всі громадяни країни мають право на безкоштовну медицину, але цей пункт Основного закону "ніхто не збирається виконувати".

"У нас в Конституції написано: безкоштовне медичне обслуговування. Конституцію ніхто не має права скасовувати. Але у нас може прийти санітарка з Вірджинії і скасувати основний закон, та ще й сидіти незаконно в кріслі міністра скільки захоче", – підсумував Рабінович.

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