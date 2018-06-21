Рабінович: олігархи купили ключові держпідприємства "за копійки"

Ключові підприємства потрібно повернути країні, впевнений політик

Ключові підприємства, куплені олігархами за копійки, потрібно повернути країні. Про це народний депутат і лідер політичної партії "За життя" Вадим Рабінович заявив в ефірі авторської програми "Хто кому Рабінович" на телеканалі "112 Україна".

"Я за ринкову економіку, але в умовах сьогоднішньої України ми повинні піти на жорстке повернення основних підприємств країни в таких галузях, як газова, нафтова, суднобудування, космічну галузь, важка промисловість. Інакше ми не відновимо економіку. Інакше олігархи від жадібності продовжать убивати країну. Ось завод "Росава" нещодавно закрили, взяли і вбили підприємство. І тепер у воюючій країні нікому шини робити. Ми зробимо так, що після перемоги партії "За життя" ключові підприємства, куплені за копійки олігархами, повернуться народу", – пообіцяв парламентарій.

За його словами, критичний стан економіки призводить до масового від'їзду українців до Європи. Тому, на думку політика, потрібно будь-якими шляхами мотивувати їх повернутися додому.

"Кажуть, що 8 мільйонів власників так і не скористалися поки своїм біометричним паспортом – вони чекають своєї години. Години для чого? Щоб залишити свою Батьківщину, будучи задавленим злиднями і голодом, не маючи можливості заробити тут? Втекти від тотальної корупції у всіх вертикалях влади? Ще 8 мільйонів чекають виїзду за кордон, щоб піднімати Польщу, Чехію, Угорщину чи США? В одній лише Польщі сьогодні 4,5 млн українців вже обґрунтовуються по-серйозному. І "усміхнена" Польща знову йде вперед. Нам треба будь-якими шляхами повертати своїх дітей додому", – упевнений парламентарій.

За його словами, українці покидають свою країну не тому що не люблять Україну, а тому що зневажають владу, яка не може забезпечити їм гідне життя.

"Нам треба на 2 роки зняти податки повністю для будь-якого середнього або малого бізнесу, який надходить або повертається в Україну. Нам потрібно дати паспорти всім вихідцям з України, які виїхали за кордон, і їх нащадкам. Нехай вони приїжджають і будують нашу країну разом з нами. Люди тікають з країни не тому, що вони не люблять Україну, вони ненавидять владу і ту ситуацію, в яку вона занурила країну. Вони хочуть жити, як люди і отримувати гідну заробітну плату", – констатував Рабінович.