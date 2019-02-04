Рабінович: чергове підвищення тарифів є непідйомним для більшості українців

Рабінович анонсував українцям черговий "сюрприз" від влади

Очередное повышение тарифов является неподъемным для большинства украинцев. Об этом заявил народный депутат и лидер "Оппозиционной платформы – За життя" Вадим Рабинович, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Facebook.

"Дорогие украинцы, совсем скоро нас ждет очередной "сюрприз" от нынешней власти – уже через две недели все мы получим платежки по коммуналке за январь. И именно в них обнаружим всю "любовь" и "заботу" правительства. Уверен, что эти "любовь" и "забота" впечатлят даже самых непробиваемых поклонников действующей власти. Власть уверена, что из украинцев все еще можно выжимать деньги: еще не все закрома они опустошили, не до конца затянули пояса. И поэтому за тепло в наших квартирах и домах мы теперь будем платить еще на 24% больше. И это при том, что и так тарифы на тепло являются неподъемными для большинства украинцев!", - заявил парламентарий.

По его словам, причина подорожания тарифов – это то, что "коррупционная власть прогнулась под требования МВФ".

"Почему все это происходит? Все просто: если бесконечно воровать бюджетные деньги, а дырки латать кредитами МВФ – неизбежно окажешься там, где мы оказались. Нынешняя власть полностью продалась сама и продала интересы нашей страны зарубежным кредиторам, цель которых – выжать из этой территории все соки: отобрать землю, вывезти ресурсы, а без того нищее население вообще окончательно превратить в вечных должников без права голоса и мнения", – констатировал народный депутат.

Политик считает, что тарифами власть уничтожает самый незащищенный слой населения – пенсионеров.

"Некоторые из них уже сейчас вынуждены отдавать всю или почти всю пенсию за коммуналку. А после январского повышения платить за свет и тепло у них будет просто нечем! Люди будут вынуждены либо замерзать в холодных квартирах, либо голодать! По сути, прямо сейчас власть устроила "легальный геноцид": молодежь вынуждают уезжать за границу, пенсионеров додавливают низкими пенсиями и огромными ценами на продукты и коммуналку. Если на предстоящих выборах украинский народ сделает неправильный выбор, то в стране останутся только те, кто нужен для обслуживания режима. Все остальные либо поедут искать лучшей жизни за рубежом, либо просто вымрут, как бы ужасно это ни звучало", – подчеркнул политик.

В свою очередь он пообещал, что не допустит такой катастрофы, и его политсила готовит свой сценарий спасения страны, в котором Украина – "сильная, независимая, развитая и богатая страна".

"Мы уже разработали стратегию выхода из кризиса, которую начнем внедрять сразу после нашей победы на выборах и которая предусматривает быстрый экономический рост Украины, повышение социальных стандартов и уровня жизни простых украинцев. Сюда, в том числе, входит и снижение существующих тарифов в три раза! И мы знаем, как этого добиться: необходимо лишь вернуть украинские недра народу и национализировать офшорные компании, которые выводят прибыль от продажи наших ресурсов на иностранные счета коррупционеров. Все это будет сделано в первые дни после нашей победы!", – резюмировал Рабинович.