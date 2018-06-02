Рабінович: потрібно зробити суддів виборними на всіх рівнях

Рабінович заявив, що чесний суд – це основа розвитку бізнесу в Україні

Чесний суд – це основа розвитку бізнесу в Україні, але для того, щоб наш суд став дійсно чесним, треба за прикладом Заходу зробити виборними суддів "зверху донизу". Таку думку висловив народний депутат, лідер політичної партії "За життя" Вадим Рабінович в ефірі авторської програми на телеканалі "112 Україна".

"Ми пропонували, пропонуємо і будемо пропонувати просте рішення суддівської вакханалії в Україні. Кожна людина, яка живе в нашій країні і стикався з судовою системою, ніколи вже не йде туди за справедливістю – він шукає інші ходи, лазівки і підходи, розуміючи, що заздалегідь приречене. Так жити країна не може. Чесний суд – це основа розвитку бізнесу, в тому числі. Тому що якщо бізнес не може захистити себе в суді при чесній угоді, що у нас і відбувається зазвичай, якщо можна прийти і дати судді зайві 100 доларів, то країна загине по-любому. Потрібно перейти до тієї системи, яка знову ж таки Заходу. Давайте зробимо виборність суддів зверху донизу. Кожне село, кожне місто знає прекрасно своїх людей, які можуть нормально працювати. Цим виборним суддям буде допомагати працювати професійний юрист", – запропонував політик.

Коментуючи тему створення Антикорупційного суду в Україні, парламентарій зазначив, що підтримує цю ініціативу, оскільки ще одна перешкода для корупції нам не завадить.

"Я особисто буду голосувати за Антикорупційний суд. Вважаю, що цей суд нічого особливо не вирішить, але все ж буду голосувати, тому що ще одна перешкода для корупції нам не завадить. Але треба копнути трохи глибше і препарувати, як кажуть, проблему. Давайте розберемося. Перше. Судді цього суду – це що, якісь нові люди, які народяться або їх виростять в інкубаторі? Ні. Їх наберуть з тих же самих суддів, а ціну всім цим суддям ви знаєте. Чим буде відрізнятися Антикорупційний суд? Він буде безпосередньо вирішувати НАБУ всіх заарештовувати. І ми повинні повірити, що це буде чесно. Але Бог з ним, зараз така ситуація з корупцією в країні, що вже дамо їм це право поки що. Але ми ж знаємо, чим це все закінчиться – він нічого і ніколи не вирішить", – переконаний нардеп.

Крім того, лідер партії "За життя" нагадав, що законопроект про Антикорупційний суд поставив нинішніх депутатів перед дуже складним вибором: підтримати його і забути про спокійний сон або не підтримати і очікувати фінансових та інших проблем.

"Я повторюся. Зараз у влади одне з найскладніших завдань за всю історію її існування. Зараз їм треба вибрати: або підтримати Антикорупційний суд – і ночами не спати, або не підтримати – і почнуться фінансові та інші проблеми. Я навіть не знаю, що їм порадити в цій ситуації. Вони самі довели країну до такого критичного стану, так що хай тепер самі вибираються", – підсумував Рабінович.