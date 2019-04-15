Рабінович: новий президент повинен винести всі важливі питання на референдум

Фото: Вадим Рабінович (прес-служба Вадима Рабіновича)

Рабінович розповів, у чому сила президента

Новий президент України повинен поставити громадянам основні питання про майбутнє країни на референдумі. Таку думку висловив народний депутат і глава партії "Опозиційна платформа – За життя" Вадим Рабінович, повідомляє РБК-Україна.

"Якщо президент розумний, то він може порадити парламенту нову концепцію розвитку. Але насправді сила президента в іншому – він має право виносити важливі питання на загальнонаціональний референдум. Це те, що новий президент повинен зробити зараз. Він має звернутися до народу і поставити просте запитання: "Дорогі українці, скажіть, будь ласка, що ми хочемо будувати?". І він зобов'язаний буде будувати те, що йому відповість народ на референдумі. Ось це правильно", – вважає парламентарій.

Він також зазначив, що питання зовнішньої політики, включаючи вступ до Євросоюзу і НАТО, теж необхідно обговорювати на референдумах. Втім, на його думку, всі розмови про швидкий вступ України в ці структури – всього лише популізм нинішньої влади.

"Нас, по-перше, не беруть ні в НАТО, ні в ЄС. Це все нахабна брехня. У нас і шансів зараз вступити в НАТО – нуль. Я просто виходжу з економіки. Нам, щоб перейти на стандарти НАТО в армії, потрібно 120 млрд доларів, які країна повинна знайти своїх внутрішніх резервів. Де ми візьмемо стільки? Ніхто не в стані це зробити в найближчі 40 років", – впевнений політик.

Голова "Опозиційної платформи – За життя" впевнений, що те ж саме відноситься і до вступу України в Європейський союз, оскільки для цього необхідно для початку показати достатній розвиток економіки і рівень життя всередині країни.

"ЄС – це не назва організації, куди нас прийняли, і ми з першого ж дня стали краще жити. Нас з голим задом туди теж не візьмуть. Нам потрібно у себе в країні побудувати "ЄС". А взагалі потрібно будувати нейтральну незалежну країну – "Швейцарію Східної Європи". Ми повинні користуватися своїм територіальним положенням. Будь-яка розумна влада мільярди б заробляла на цьому. А у нас влада може лише з сусідами сваритися!", – підсумував Рабінович.