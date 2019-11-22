Рабінович: нова влада слідом за Супрун "добиває" медицину

Держава зобов'язана лікувати людей і стежити за добробутом медичних працівників, однак нова влада замість цього "добиває" медицину слідом за Уляною Супрун. Про це заявив народний депутат, співголова політичної партії "Опозиційна платформа – За життя" (ОПЗЖ) Вадим Рабінович у телемарафоні "Діалог з країною", передає РБК-Україна з посиланням на прес-службу ОПЗЖ.

"Коли я кажу про те, що лікарів достатньо, це не моя думка. Я розмовляв з керівниками медичних установ. І вони кажуть, що в принципі в країні, з урахуванням колосальної втрати населення, поки ще не є критично поганим (кількість лікарів, – ред.). А ось середнього і молодшого медичного персоналу не вистачає катастрофічно", – зазначив політик.

У зв'язку з цим він планує подати закон, де буде пропонуватися запросити в Україну медсестер з Казахстану чи Білорусі.

"Медицина всі ці роки не розвивається, а що робила попередній міністр охорони здоров'я Уляна Супрун? Вона наполягала на трансплантації. Це, мовляв, головне! Вона все знищила, керівництво МОЗ змінилося, і ми думали, що буде краще. Але виявилося, що кожна нова гірша за попередню", – підкреслив парламентарій.

Він додав, що в бюджеті на 2020 рік не лише не передбачене підвищення зарплат медичним працівникам, а ще й урізане по відношенню до показників уряду Гройсмана.

"Нова влада вбиває медицину, тому що знає, що вже у другому кварталі 2020 року "слуги" підуть. До того ж, Україна – одна з найбільших мафіозних країн у світі з виробництва фальшивих ліків, закупівлі прострочених медикаментів. Десятки наших клінік перейшли на безкоштовні досліди над українцями на вимогу міжнародних фармацевтичних корпорацій. Хіба дана оцінка нової влади всьому, що сталося? Ні!", заявив парламентарій.

Він зазначив, що представники нової влади тепер "у долі і добивають медицину".

"Новий бюджет, який вони подали в парламент, я глянув і жахнувся того, що субвенції на медицину виділено тільки на перший квартал", – додав народний депутат.

Він вважає, що держава зобов'язана захищати, навчати і лікувати кожного українця.

"А якщо влада не виконує ці функції, так може не платити податки, здавати їх в загальну касу і будувати лікарні?.. Один з міністрів на днях сказав: "Самі збирайте собі на старість". Але, послухай, ти поверни те, на що люди все життя працювали для початку!", – резюмував Рабінович.