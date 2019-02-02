Рабінович: незважаючи на обіцянки Гройсмана, тарифи продовжують зростати

Фото: Вадим Рабінович (прес-служба)

Рабінович розкритикував рішення підвищити тарифи

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман вже два рази обіцяв, що тарифи більше підвищувати не будуть, але при цьому вони продовжують зростати. Про це в прямому ефірі телеканалу "112 Україна" заявив народний депутат і лідер "Опозиційної платформи – За життя" Вадим Рабінович, повідомляє РБК-Україна.

"Я дивлюся на це чесне обличчя Гройсмана і згадую, що на очах всієї країни прем'єр-міністр нашої держави сказав нам, перший раз підвищуючи тарифи на 25%, що це буде востаннє. Він давав слово. Потім ще два рази давав слово честі, знову підвищуючи. Навіщо нам тоді платити? Прем'єр же вже давав обіцянки, що більше не підвищить. Потрібно довіряти або прем'єр-міністру, або ж його змінювати", – вважає парламентарій.

За його словами, влада "цинічно підім'яла" під себе Конституцію і закон, після чого робить в країні все, що хоче.

"Виходить, що прем'єр-міністр обдурив українців, також перед Радою, в порушення закону, він не звітує. Влада підім'яла під себе Конституцію і закон. Але ми все це терпимо. І нам постійно показують рейтинги, де представники влади в лідерах. Як таке може бути? Дорогі українці, прозрійте, покажіть на виборах, що ви незадоволені цією владою, що вам набридло це терпіти. Сьогодні вас вбивають платіжками, знищують медицину, знецінюють нашу гривню, руйнують економіку, що вас позбавили права на освіту, на мову і на все інше!", – заявив народний депутат.

Він упевнений, що українці на виборах обов'язково змінять нинішню "бездарну" владу.

"Ми з вами повинні на виборах один раз вибрати тих, хто зможе системно розвивати країну. Те, що ми пропонуємо, спирається на розум, стратегію, а не на емоції і крики. Ми говоримо про прості речі, які підтримує весь світ. Тому потрібна консолідація всіх опозиційних сил. Наші завдання – встановити мир, зупинити вакханалію і тупізм в економіці та визначитися з планом розвитку країни. Це дозволить нам максимально швидко вивести Україну в регіональні лідери", – резюмував Рабінович.