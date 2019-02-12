Рабінович назвав Харків найкращим прикладом для всіх українських міст

Фото: Вадим Рабінович (прес-служба Вадима Рабіновича)

За словами Рабіновича, Харків динамічно розвивається

Харків є прикладом для всіх українських міст, оскільки він динамічно розвивається і стає все більш комфортним для мешканців. Про це заявив народний депутат, голова партії "Опозиційна платформа – За життя" Вадим Рабінович в ефірі телеканалу NewsOne, коментуючи підсумки своєї робочої поїздки в Харків і область, де він провів ряд зустрічей, в тому числі - з мером Харкова Геннадієм Кернесом і жителями міста, повідомляє РБК-Україна.

"Сьогодні Харків – це найкращий приклад для всіх українських міст. Він живе і розвивається, тут будуються дороги, скоро відкриється новий зоопарк. І все це завдяки копіткій роботі мера Геннадія Кернеса, який – хворий, в колясці – прокидається вранці і їздить по районах, говорить з людьми, будує разом з ними місто майбутнього", – зазначив депутат.

Однак, за його словами, таких прикладів в Україні небагато, так як діюча влада "навмисно розоряє" українські міста, а з ними і всю країну.

"На жаль, Харків – одне таке місто в країні. А що робити іншим бідним містам, у яких немає такого Кернеса? Вкотре змушений констатувати: на наших очах убивають сильну країну! Вбивають відразу з трьох причин – по дурості, по тупості і по злому наміру. А ми дивимося, як нас вбивають, і мовчимо!", – заявив Рабінович.

На його думку, змінити ситуацію можна лише обравши нове керівництво країни. Саме тому найближчі вибори політик назвав вирішальними і закликав усіх українців йти на виборчі дільниці.

"Нинішні вибори – вирішальні вибори для майбутнього України. Треба кожному з нас підійти до холодильника, подивитися, наскільки він заповнений, і прийняти відповідальне рішення. Якщо ми виберемо злидні і розруху, до яких призвели непрофесійні дії цих правителів, тоді ми так і будемо жити. А якщо ми зважимося і виберемо нову владу – ми заживемо інакше, ми заживемо в новій Україні – "Швейцарії Східної Європи", – підсумував Рабінович.