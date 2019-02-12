Рабінович націлений привести на всі важливі держпосади професіоналів

Фото: Вадим Рабінович (прес-служба Вадима Рабіновича)

Рабінович розповів, як вивести країну з кризи

Щоб вивести країну з кризи і відновити економіку, необхідно змінити всіх менеджерів, які не вміють виконувати свою роботу, і замінити їх професіоналами. Про це заявив в ефірі "112 Україна" народний депутат та засновник "Опозиційної платформи – За життя" Вадим Рабінович, повідомляє РБК-Україна.

"Ми помилилися на минулих виборах. Ми допустили до влади тих, хто не може керувати країною. Ми віддали їм наше спільне господарство, а вони його добили! Перше наше завдання тепер – відсторонити цих "менеджерів" від управління", – упевнений парламентарій.

Наступним кроком політик назвав призначення на всі важливі посади нових, професійних управлінців, які зможуть припинити економічне падіння країни і зміцнити курс національної валюти.

"Друге – передати управління в руки іншим менеджерам, нехай тимчасовим, але тим, які зможуть налагодити хоча б те, що залишилося сьогодні. Повернутися до тієї економіки, яка у нас була, до того курсу, який був. Для цього потрібен максимум один рік. Прийняти необхідні закони, знизити тарифи – все це можна зробити дуже швидко", – зазначив політик.

Крім того, на думку засновника "Опозиційної платформи – За життя", політикам потрібно зосередитися на справді важливих для країни питаннях і припинити займатися питаннями перейменування міст і областей України. Це, за словами нардепа, має бути рішенням людей, які проживають у цій місцевості.

"Нам потрібно провести референдум. Щоб не "шобла" якась вирішувала, а вирішував народ – як будуть називатися їх міста, області. Потрібно розмовляти з народом. Потрібно дати дніпропетровцям вирішувати, як буде називатися область. Яка в цьому проблема? Це повинні вирішувати люди, а не чиновники, які приходили на посади заляканими і ледве живими, а зараз у них пики не влазять в телевізор!", – заявив Рабінович.