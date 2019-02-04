Рабінович: нам потрібен рік для зупинки спаду в економіці

Далі, за словами Рабіновича, будуть роки економічного підйому

Чтобы остановить экономический спад в Украине, нужен максимум один год, и тогда последующие годы будут годами экономического подъема. Об этом заявил основатель "Оппозиционной платформы – За життя" и народный депутат Вадим Рабинович, сообщает РБК-Украина.

"У нас есть одно предложение – давайте строить нейтральную, сильную и независимую Украину, "Швейцарию Восточной Европы". Нам нужен один год, чтобы вернуться к нормальной ситуации, а следующие будут годами подъема", – сказал нардеп.

Ранее Heritage Foundation опубликовал рейтинг, в котором Украина попала на самый низкий уровень мирового списка стран по уровню экономической свободы. Рабинович считает, что такая ситуация – показатель экономической недееспособности нынешней власти.

"Из-за недальновидной политики власти Украина оказалась в самом низу рейтинга экономической свободы, составленного Heritage Foundation. Мы находимся между Гамбией и Аргентиной в мировом рейтинге, по мнению американских исследователей Heritage Foundation. В 2018 году Украина заняла 147-е место из 180 стран мира. При этом мы на последнем месте среди европейских стран. Сравните – Грузия заняла 16-е место, Польша – 46-е место, Россия – 98-е", – отметил политик.

Он призвал украинцев не допустить того, чтобы такая ситуация продолжалась, и в этом году на избирательных участках сделать правильный выбор.

"Очевидно, что такая катастрофическая ситуация с нашей экономикой – приговор нынешней власти, которая и довела нас до такого "соседства". Так больше продолжаться не должно, и не будет, если в этом году каждый украинец сделает осознанный выбор", – подчеркнул Рабинович.