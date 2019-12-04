Рабінович: замість миру і зниження тарифів влада приймає закон про трансплантацію

Нинішня влада не хоче вирішувати проблеми пересічних українців, монобільшість "слуг" дозволяє трансплантацію органів та продаж землі, замість того, щоб знизити тарифи, як це пропонує "Опозиційна платформа - За життя". Таку заяву зробив народний депутат України, співголова фракції ОПЗЖ Вадим Рабінович в кулуарах Верховної ради, передає РБК-Україна.

"Дорогі українці, я хочу вас привітати з тим, що сьогодні в сесійний зал ВР вперше винесені питання, рішення яких потрібно новій владі, головним з яких стане спрощення процедури трансплантації органів. У країні, де у людей немає коштів, де захмарні тарифи, де продається земля, дуже важливо, щоб можна було продати свої органи, щоб оплатити "комуналку". І саме цей закон поставили першим у порядку денному роботи депутатів. Хіба це не божевілля? А чому не винести в зал наш законопроект про зниження тарифів? Цей простий закон, який вже проголосований у комітеті, вже завтра може знизити тарифи людям!", - підкреслив парламентарій.

Співголова фракції ОПЗЖ також нагадав, що нинішня влада скасувала будь-які обмеження щодо збільшення тарифів.

"Навіть Кабмін Гройсмана додумався встановити обмежувачі, але нинішня влада і їх відмінила... Рамок при збільшенні тарифів на сьогоднішній день вже не існує! Влада тепер може встановити будь-які тарифи!" - обурився Рабінович.

Народний депутат також заявив, що завдання №1 для влади сьогодні - запустити ринок землі до нового року.

"Вже перед новим роком хочуть швиденько прийняти рішення і продати землю України. Ось тоді вони вже зможуть підвести підсумки своєї діяльності, Гончарук зможе піти, Сорос і Захід будуть задоволені, а народ... їм до одного місця!..", - резюмував Вадим Рабінович.