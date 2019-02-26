Рабінович: "космічні" платіжки показують, як влада обкрадає українців

Рабінович вважає, що влада хоче обікрасти українців

Нет смысла искать в "космических" платежках, которые получают украинцы, логику – они демонстрируют только желание власти обокрасть украинцев. Такое мнение высказал народный депутат, глава политической партии "Оппозиционная платформа – За життя" Вадим Рабинович, сообщает РБК-Украина.

"Я хочу напомнить, что мы по документам покупаем газ якобы в Швейцарии, а уголь якобы в Беларуси. При этом население нашей страны этому не удивляется. Но ведь в Швейцарии почти нет месторождений газа, а в Беларуси – вообще нет угля! Да в любой стране мира правоохранители должны этим заняться в первую секунду, если такую информацию получили", – возмутился парламентарий.

По его словам, такие наглые манипуляции нужны власти, чтобы создать схемы обворовывания украинского народа.

"Разберемся с этим подробнее. Возьмем данные Госкомстата. Беларусь за год увеличила поставки угля в Украину в 800 раз. И дураку понятно, что здесь что-то не так, ведь в Беларуси не добывают уголь. Нам тупо эти экономические отморозки у власти вешают лапшу на уши. Уголь они закупают в ДНР/ЛНР, а нам продают якобы из Беларуси с огромной наценкой", – пояснил народный депутат.

Политик уверен, что такую схему в угоду олигархам покрывает нынешняя власть.

"И когда вы идете платить по этим космическим платежкам, то знайте, в этих платежках нет разума, нет логики, нет экономической составляющей. А есть только тупая, дегенеративная система управления и обмана со стороны власти. Только жажда наживы. Потому что в Беларуси нет угля, в Швейцарии нет газа, а Украина якобы покупает это все под крики ура и еще поет в конце гимн. Получается, мы поем гимн собственному грабежу и тупости, которой доселе не видел мир", – резюмировал Рабинович.