Рабінович: "космічні" платіжки показують, як влада обкрадає українців

Фото: Вадим Рабінович (прес-служба Вадима Рабіновича)

Рабінович вважає, що влада хоче обікрасти українців

Немає сенсу шукати в "космічних" платіжках, які отримують українці, логіку – вони демонструють лише бажання влади обікрасти українців. Таку думку висловив народний депутат, голова політичної партії "Опозиційна платформа – За життя" Вадим Рабінович, повідомляє РБК-Україна.

"Я хочу нагадати, що ми за документами купуємо газ нібито в Швейцарії, а вугілля нібито в Білорусі. При цьому населення нашої країни цього не дивується. Але ж у Швейцарії майже немає родовищ газу, а в Білорусі – взагалі немає вугілля! Та в будь-якій країні світу правоохоронці повинні цим зайнятися в першу секунду, якщо таку інформацію отримали", – обурився парламентарій.

За його словами, такі нахабні маніпуляції потрібні владі, щоб створити схеми обкрадання українського народу.

"Розберемося з цим докладніше. Візьмемо дані Держкомстату. Білорусь за рік збільшила поставки вугілля в Україну в 800 разів. І дурню зрозуміло, що тут щось не так, адже в Білорусі не видобувають вугілля. Нам тупо ці економічні відморозки у влади вішають локшину на вуха. Вугілля вони закуповують в ДНР/ЛНР, а нам продають нібито з Білорусі з величезною націнкою", – пояснив народний депутат.

Політик упевнений, що таку схему на догоду олігархам покриває нинішня влада.

"І коли ви йдете платити за цим космічним платіжками, то знайте, у цих платіжках ні розуму, ні логіки, ні економічної складової. А є лише тупа, дегенеративна система управління і обману з боку влади. Тільки жага наживи. Тому що в Білорусі немає вугілля, у Швейцарії немає газу, а Україна нібито купує це все під крики ура і ще співає в кінці гімн. Виходить, ми співаємо гімн власним грабунку і тупості, якої досі не бачив світ", – резюмував Рабінович.