Рабінович: комунальні послуги для соціально незахищених українців повинні бути безкоштовними

Влада в Україні повинна насамперед відроджувати економіку, впевнений Рабінович

Власть в Украине должна первым делом возрождать экономику для того, чтобы пенсионерам, социально незащищенным украинцам и людям с ограниченными возможностями отменить оплату коммунальных услуг. Об этом заявил народный депутат и глава партии "Оппозиционная платформа – За життя" Вадим Рабинович в NewsOne, сообщает РБК-Украина.

"Европа – это не лозунги и красивые рассказы. Европа – это достойные пенсии, отличные дороги и человеческий уровень жизни. Украина не окажется в ЕС или НАТО только потому, что кто-то у нас тут это объявил. С чем мы туда пойдем, если старикам жить не на что? Когда наша молодежь видит, как бедно живут их родители, это является самой эффективной агитацией против Украины. Я уверен, что ситуация, при которой человек, проработавший всю жизнь на свою страну, не в состоянии прожить на свою пенсию – это самое настоящее убийство государства и истребление народа!", – подчеркнул политик.

Парламентарий напомнил, что согласно официальным данным, дефицит Пенсионного фонда Украины составляет 164 млрд гривен, и его наращивание может привести к плачевным последствиям.

"Лозунги о Европе не наполнят наш Пенсионный фонд, "дыра" в котором на сегодняшний день составляет 164 млрд гривен. И никто не знает, откуда она взялась и кто спер деньги! Разве может эта "МММ" работать вечно? По моим прогнозам, такая политика приведет к тому, что уже через пять-шесть месяцев власть вообще не сможет выплачивать даже нынешние мизерные пенсии. Естественно, перед выборами правительство пытается задобрить людей, добавив двести гривен к пенсии и зарплате для того, чтобы уже после выборов украсть две тысячи повышением цен и тарифов", – уверен народный депутат.

Политик предложил свой вариант решения "пенсионного вопроса" и внес в сессионный зал парламента законопроект, в котором требует списать долги и отменить оплату коммунальных услуг социально незащищенным украинцам.

"Уже сегодня у власти есть возможность помочь пенсионерам, и я предложил свое видение решения данного вопроса. Я подал законопроект, согласно которому социально незащищенные граждане, в том числе пенсионеры, освобождаются от уплаты коммунальных платежей", – заверил Рабинович.