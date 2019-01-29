Рабінович: ключ від миру в Україні є тільки у "Опозиційної платформи - За життя"

Фото: Вадим Рабінович (прес-служба нардепа)

Рабінович заявив, що тільки "Опозиційна платформа - За життя" може досягти миру в країні

Ключ від миру в Україні - у "Опозиційної платформи - За життя", і партія йде на вибори за перемогою. Про це заявив народний депутат, лідер "Опозиційної платформи - За життя" Вадим Рабінович, виступаючи на надзвичайному з'їзді політичної сили, який пройшов у вівторок, 29 січня 2019 року, в Києві, повідомляє РБК-Україна.

"Сьогодні я вимовлю слова, які виходять з мого серця, і дуже сподіваюся, що вони увійдуть в серце кожного українця. І у країн, і у людей бувають доленосні дні, від яких починається відлік історії. Ми довго жили в страху, залякуванні, жаху. Але з цього дня - з дня нашого з'їзду - ми починаємо дорогу до перемоги, тому що не маємо права програти! На своєму прикладі ми показали, як особисті амбіції повинні відходити на другий план перед інтересами країни і виборців. Ми, мабуть, перші і єдині в Україні, хто сказав: давайте об'єднаємося на одній платформі, підемо разом до перемоги, а вже потім будемо розбиратися, "хто кому Рабінович". І це самий правильний шлях", - заявив парламентарій.

За його словами, дуже важливо те, що "Опозиційна платформа - За життя" змогла висунути єдиного кандидата від опозиції, і це підвищило рівень довіри до нашої політичної сили.

"Люди побачили те, чого вони не бачили раніше. І тому я хочу звернутися до всіх - друзів і тим, хто знаходиться не в нашому човні: друзі, сьогодні не потрібно чим-небудь мірятися. Сьогодні ми повинні подивитися на те, що відбувається з нашою країною, що відбувається на наших очах, зрозуміти і усвідомити свою відповідальність, сісти в один човен. Я вам скажу, що так і буде - хоче хтось того чи ні. Між нами хочуть внести розбрат, але ніколи цього не буде", -запевнив Вадим Рабінович.

За словами лідера "Опозиційної платформи - За життя", у сьогоднішнього надзвичайного з'їзду кілька цілей.

"Перша, без чого не буде країни - це мир. І завдання номер один нашої партії - зупинити війну і повернути в Україну мир. Друга: як таке могло статися, що країна, яка була в п'ятірці світових галузей, сьогодні перебуває "в хвості" африканських країн? Як це можливо, що в Україну повернулися голод і холод, на її вулиці - фашизм? Як так, що сьогодні героями називають не тих, хто захищав країну в Другій світовій війні, а тих, хто стріляв їм у спини?!" - обурився народний депутат.

Він акцентував увагу на тому, що тільки "Опозиційна платформа - За життя" може досягти миру в країні.

"Ми не ідеальні, але ми абсолютно точно кращі сьогодні, тому що ми можемо принести мир. Нам всі його обіцяють, але як вони це зроблять, адже слухають і чують тільки себе! І коли ви, українці, підете на виборчі дільниці, подивіться, подумайте серцем, хто сьогодні може принести мир, а хто лише говорить про це. Вибирайте серцем!" - закликав парламентарій.

І ще одним найважливішим питанням політик назвав економічну ситуацію в Україні.

"Економічна політика, яку сьогодні проводять в Україні - це політика убивства держави. Сьогодні керують країною пройдисвіти, які і двох класів не закінчили. Але не можна так керувати країною! Не можна так будувати країну - навіть будівництво сараю вимагає плану. Так, ми готові потерпіти, але нам потрібно знати, що завтра ми будемо жити у великій Україні! Поки ж цього не відбувається, і ми продовжуємо годувати зграю пройдисвітів у владі", - обурився лідер "Опозиційної платформи - За життя".

У зв'язку з цим він запропонував делегатам з'їзду і виборцям своє бачення виходу з ситуації.

"У нас була, є і буде одна пропозиція - давайте будувати сильну і незалежну Україну - "Швейцарію Східної Європи". Нам потрібен один рік, щоб стабілізувати ситуацію, а наступні роки будуть роками підйому. Досить нам годувати закордонних реформаторів - починаючи від Супрун і закінчуючи всією тією бандою, яка реформувала, а тепер втекла кудись з нашими грошима і яка продовжує сидіти у годівниці, добиваючи нашу країну!" - констатував політик.

"Я хочу, щоб сьогодні і на всю виборчу кампанію - і президентську, і парламентську запам'ятали одну річ: "золотий ключик" від миру, від процвітання знаходиться у "Опозиційної платформи - За життя". Ми цим ключем відкриємо двері, які поведуть нашу країну до процвітання. І тоді ми разом з вами будемо співати й радіти не в зруйнованій країні, а в сильній Україні - "Швейцарії Східної Європи". Ми - за справжню Україну, сильну! І ми переможемо!" - резюмував Вадим Рабінович.